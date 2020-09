L'INCONTRO

PADOVA Non siamo a Gotham City. Parola del questore Isabella Fusiello, intervenuta ieri all'assemblea annuale dell'Associazione provinciale pubblici esercizi (Appe). «Ho sentito dire tante cose su Padova in questi giorni e mi sento dire che non siamo a Gotham City dove la criminalità fa da padrone ha detto il questore Anzi, le statistiche non sono così negative, però c'è una percezione crescente di insicurezza». E su questo si andrà a lavorare, assicura.

Sul tavolo del confronto i temi sono i più diversi: il fenomeno crescente delle baby gang, gli assembramenti in piazza, la collaborazione tra esercenti e forze dell'ordine. «Da quando il questore Fusiello si è insediata ha dato subito un'impronta specifica alla sua attività ha affermato il presidente dell'associazione, Erminio Alajmo Fin da subito ha voluto dare un segnale di maggior presenza delle forze dell'ordine. Purtroppo Padova, come tutte le città universitarie e di una certa dimensione, è una realtà difficile da governare. Gli esercenti sono le prime vittime di comportamenti sbagliati dei clienti, spesso maleducati, poco rispettosi delle regole e insofferenti verso le disposizioni come il distanziamento e l'uso della mascherina». Non può esserci un agente ad ogni angolo e, ovviamente, non c'è solo il problema degli assembramenti da affrontare. Padova non sarà Sodoma e Gomorra ma una parte oscura, come dovunque, è presente. «Uno dei fenomeni che vediamo emergere con prepotenza è quello delle baby gang ha spiegato Fusiello Giovani e giovanissimi che cercano la rissa a tutti i costi. Si muovono in gruppo e sono tanti, tra le 15 e le 20 persone perciò quando un cittadino li vede ha paura. Sono marocchini, ragazzi dell'Est Europa ma anche italiani e il problema coinvolge maggiormente la zona del Duomo». E proprio questo tema sarà oggetto dell'incontro di oggi tra il questore e l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina. Secondo Fusiello non basta la repressione, serve prevenire e lo si fa organizzando iniziative, migliorando l'illuminazione stradale e installando telecamere. Proprio le telecamere possono essere una chiave di volta per gli esercizi pubblici. «Grazie ai filmati dei sistemi di sorveglianza dei locali siamo riusciti a individuare in velocità l'autore di diverse spaccate avvenute pochi giorni fa ha sottolineato Fusiello La collaborazione è fondamentale. Dove c'è sicurezza anche l'economia va meglio e le persone escono di più».

L'altro tema spinoso è quello degli assembramenti che coinvolgono soprattutto le Piazze. Gli esercenti chiedono più polizia ma Fusiello ha fatto notare che «quando ci sono persone ubriache la divisa può creare ulteriore agitazione. A mio parere si doveva limitare la consumazione ai clienti seduti al tavolo, così sarebbe stato più semplice mantenere il distanziamento. L'organico è stato implementato, ora ogni giorno ci sono dalle 5 alle 6 volanti più due pattuglie a piedi all'Arcella e in centro storico. Tuttavia, come ho detto, serve la collaborazione di tutti». Come fare allora per rendere fattuale questa collaborazione tra esercenti e forze dell'ordine? Una proposta che emerge dall'assemblea è la creazione di un gruppo Whatsapp (i cui afferenti saranno concordati tra l'Appe e la Questura) in cui il gestore del locale può avvisare direttamente la polizia in caso di problemi con alcuni clienti. Già la prossima settimana si dovrebbe riuscire a fissare un incontro tra Fusiello e Alajmo per stilare un protocollo d'intesa. «La sicurezza è un bene di tutti e ognuno deve fare la sua parte ha sostenuto il questore Una città è sicura se viene vissuta dai propri cittadini e tutte le istituzioni devono collaborare per creare una condizione favorevole a questo. Ci sono problemi, come quello dello spaccio, che sono anche culturali. Arrestare gli spacciatori non basta perché finchè ci sarà la domanda ci sarà l'offerta. E l'età dei consumatori si sta abbassando sempre di più, vediamo anche ragazzini delle medie che acquistano droga».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

