L'INCONTRO

PADOVA Niente di deciso, al punto che oggi si tornerà di nuovo al tavolo, ma tante idee da mettere a punto. Questo il risultato dell'incontro ieri pomeriggio fra il sindaco Giordani, gli assessori Bressa e Ragona e le associazioni di categoria dei commercianti e dei pubblici esercizi. Il tema dell'incontro era trovare delle strade per favorire l'afflusso in centro storico dei cittadini e incentivare così gli acquisti e l'afflusso, con le regole, nei locali. Ovviamente la discussione si è svolta sotto la spada di Damocle della classificazione del governo arrivata in mezzo ai lavori. Il fatto che il Veneto sia ancora in zona gialla in un certo senso dovrà accelerare il piano perché potrebbe restare in vigore solo pochi giorni.

LE OPZIONI

Sul tavolo c'è molta carne al fuoco. Ad esempio l'aumento della dotazione di parcheggi, sfruttando l'area ex Ifip o la Prandina. Oppure la liberalizzazione a partire da una certa ora del pomeriggio. Si è parlato anche della ztl ovvero su come favorire i ristoranti per la vendita d'asporto, ma l'accesso liberalizzato sembra impossibile anche per l'incapacità di trovare parcheggio.

L'ANGOSCIA

Ma è stata una giornata fra le più dure per gli operatori, e la riassume così Filippo Segato, dell'Appe. «Una giornata angosciante. Non sapevano se oggi avrebbero lavorato e avevano i fornitori da chiamare. Ora siamo in fascia gialla ma per quanto tempo ci rimarremo? E se fanno un controllo fra tre giorni e diventiamo arancioni? Sarà la fine. L'invito è alla responsabilità di tutti. Oggi faremo un cartello da apporre nei locali dove invitiamo i consumatori a essere proattivi se non vogliono che si chiuda tutto. Le regole sono tre: distanziamento, igiene delle mani e mascherina. Perchè se muore un locale, dietro ci sono cinque dipendenti. E se muoiono 100 bar vanno sul lastrico 500 famiglie».

LA RABBIA

«È Inaccettabile tenere un intero Paese in sospeso perchè non si è in grado di decidere, quasi che per persone e imprese fosse la stessa cosa aprire o chiudere la propria attività» dice il presidente dell'Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, il quale non riesce a capacitarsi del fatto che «per un intero pomeriggio si sia atteso di conoscere in quale fascia sarebbe stato inserito il Veneto per poi giungere alla decisione pilatesca di rinviare la decisione a venerdì. Qui si rischia di decretare e la parola non è scelta a caso, la fine di un mondo e con esso la fine di un intero Paese che nella libera attività delle piccole e piccolissime imprese, ha fondato il suo sviluppo ma anche la sua coesione sociale».

LA POLEMICA

«Intanto mi lasci dire che è inaccettabile che l'associazione Acc che riunisce la maggioranza degli esercenti del centro storico e che ha promosso e fatto arrivare in piazza un migliaio di persone non sia stata invitata al vertice fra il sindaco e le categorie» tuona il portavoce Massimiliano Pellizzari. «Per quanto riguarda invece il tema della ztl, io credo che con il consistente calo del traffico di questi giorni e flussi diminuiti in modo incredibile un discorso vada fatto. Non stiamo parlando di rimodulare gli ingressi in una situazione di viabilità ordinaria ma di agevolare le persone a venire in centro negli orari che saranno possibili. Una cosa che avevamo già chiesto anche nella precedente chiusura. Ora non sappiamo che cosa succederà ma quello che apprendo dagli associati è una grande preoccupazione. Perchè le chiusure si riverberano su tutto. Se bar e pasticcerie restano chiuse anche i negozi non fanno affari perché cala il movimento delle persone. Ormai di pomeriggio il centro è già svuotato, e i negozianti fanno metà dell'incasso. Ma attenzione: contrariamente ai pubblici esercizi per loro non è previsto alcun ristoro. E sono molto preoccupati. Dunque se vogliamo far vivere il centro e non ne facciamo una questione ideologica qualcosa si deve fare. Altrimenti fra quindici giorni in pizza non saremo più mille, ma cinquemila. Anche perchè i ristori sono ridicoli. Dalle nostre simulazioni un bar che fattura 400mila euro l'anno, dunque un grosso esercizio, avrà 2mila euro di ristoro al mese che non bastano neanche a pagare la tassa rifiuti. Appena di più, 3.500 euro, un ristorante con lo stesso volume d'affari».

Mauro Giacon

