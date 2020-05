L'INCONTRO

PADOVA «Il Comune comprende le difficoltà dei giostrai, ma è molto difficile che si riesca a organizzare in tempi così brevi il luna park del Santo». Al termine dell'incontro che, ieri mattina, l'assessore al Commercio Antonio Bressa ha avuto con una delegazione di giostrai guidata dal sindacalista della Cisl Giovanni Stella, sono rimasti ben pochi margini alle speranze degli operatori del settore. Insomma, salvo colpi di scena, le giostre quest'anno verranno rimandate al 2021.

Ho spiegato che l'amministrazione comunale ha tutta l'intenzione di fare quanto possibile per risolvere i loro problemi - afferma Bressa - ma il tutto è molto complicato. Certo, già domani (oggi, ndr) ne discuteremo in giunta, perché nulla deve essere lasciato di intentato».

Bressa ha messo in fila tutta una serie di considerazioni: «Come prima cosa non ci sono i tempi tecnici per far partire il Luna Park. In teoria, infatti, le giostre avrebbero dovuto già essere aperte al pubblico. In tutti i casi, l'organizzazione dell'evento richiede mesi di lavoro. Tra l'altro, i settori competenti mi hanno già annunciato che non ci sono i presupposti per un'apertura in extremis. Oltre a questo, le giostre dovrebbero essere montate in Prato della Valle, una circostanza che rischia di mettere in discussione l'organizzazione del mercato del sabato. La presenza dei banchi e del luna park, infatti, non consentirebbe di far rispettare le norme sul distanziamento sociale. Infine non si può dimenticare che stiamo vivendo un periodo eccezionale, e quest'anno non ci sarà neppure la tradizionale processione di Sant'Antonio: di conseguenza la presenza del luna park rischierebbe di non avere molto senso».

Insomma, anche un appuntamento considerato, soprattutto dai più piccoli, parte integrante della tradizione cittadina, quest'anno pare proprio destinato a finire in un cassetto. D'altro canto, dallo scorso febbraio Padova ha visto azzerare tutte le sue manifestazioni, a partire dal Carnevale in Prato, rinviato all'anno prossimo. In questi giorni, poi, in fiera avrebbe dovuto tenersi la Campionaria, pure rinviata al 2021.

Intanto, è corsa contro il tempo a palazzo Moroni per riuscire a mettere insieme il programma del Castello Festival. Una manifestazione che, negli ultimi anni, è diventata il cuore pulsante dell'estate padovana. Un evento che, nel 2019, ha potuto contare sulla partecipazione di artisti del calibro di Giancarlo Giannini, Moni Ovadia, Paolo Fresu, Gianna Nannini e della Premiata Forneria Marconi. Contro il rinvio del festival sta lavorando l'assessore alla Cultura Andrea Colasio. Le norme sul distanziamento sociale, infatti, rendono praticamente impossibile organizzare una manifestazione che portava nel cortile del castello Carrarese circa 800 persone a serata. Numeri impensabili in tempi di epidemia.

Ma Colasio è possibilista: «Chiaramente il pubblico degli anni scorsi non è neppure ipotizzabile, questo però non significa rinunciare ad una rassegna che sta crescendo anno dopo anno. Allora l'ipotesi è quella di sostituire gli 800 posti a sedere utilizzati in passato, con un centinaio di tavolini, ognuno con tre sedie. In questo modo ci sarebbero tanti piccoli gruppi, distanziati tra loro».

Il pubblico, insomma, non andrebbe oltre i 300 spettatori a serata. «Approfittando, poi, della nuova disposizione conclude Colasio - si pottrebbe un servizio di bar e gelateria. Nonostante l'emergenza, dunque, vorremmo dare la possibilità ai padovani di tornare progressivamente alla normalità, uscendo la sera per assistere a spettacoli di qualità».

Alberto Rodighiero

