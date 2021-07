Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCONTROPADOVA Era un incontro preliminare per conoscere il nuovo prefetto, aggiornarsi sulla situazione attuale e fare il punto su tutte le criticità dell'anno scorso. Ma è stato anche un momento utile per mettere i primi punti fermi e iniziare a pianificare ciò che accadrà nei prossimi mesi. Ieri pomeriggio il prefetto Raffaele Grassi ha ospitato il primo tavolo istituzionale in vista del prossimo anno scolastico. Dal trasporto...