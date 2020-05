L'INCONTRO

PADOVA Bastone e carota. Dal un lato il chiaro avviso: «I baristi devono fare il possibile per evitare assembramenti, altrimenti saranno sanzionati». Dall'altro una mano tesa: «Nessun intento punitivo, cerchiamo il dialogo e ho dato dei consigli. Ben vengano i vigilanti privati e i volontari col compito di educare i clienti». È il succo del vertice tenuto ieri dal prefetto Renato Franceschelli con i rappresentanti degli esercenti per evitare che questa sera e nei prossimi giorni si verifichino altri episodi folli come quelli di lunedì. Dalla riunione di ieri, alla quale erano presenti anche sindaco, questore e vertici delle altre forze dell'ordine, emergono due ulteriori decisioni: il rafforzamento dei servizi di controllo, già a partire da questo fine settimana, e la volontà di lavorare offrendo esclusivamente servizio al tavolo.

LE DIRETTIVE

Il prefetto rispolvera le proprie conoscenze latine: «Gli antichi dicevano Ad impossibilia nemo tenetur, nessuno è tenuto a fare l'impossibile. Ma il possibile deve essere fatto. Lunedì alcune situazioni sono invece sfuggite di mano. La città non merita di salire alla ribalta nazionale per il comportamento di pochi, quando la stragrande maggioranza dei padovani durante l'emergenza si è comportata in modo impeccabile». Poi, ecco la ricetta: «Sono favorevole al servizio solo al tavolo e al personale di vigilanza privata, ricordando che non parliamo certo di guardie giurate. Interessante anche l'idea del Comune di mettere in campo dei volontari, come quelli della Croce Rossa, per educare i giovani. Da parte delle forze dell'ordine non ci sarà alcun istinto vessatorio, ma chi avrà comportamenti scorretti sarà sanzionato». C'è anche una risposta a chi invoca più controlli: «I controlli ci sono già, è impensabile avere personale a disposizione per piantonare ogni locale. E non sarebbe nemmeno la soluzione giusta».

PALAZZO MORONI

Un altro tema-chiave della riunione è stato quello della necessità di decentrare la movida offrendo altri luoghi di aggregazione. «Un'idea policentrica di città è la strada che abbiamo imboccato fin da subito - conferma il sindaco Sergio Giordani -. Non per svuotare il centro ma per consentire ai padovani di vivere sempre più le tante aree verdi all'aperto, dove c'è più spazio per il distanziamento tra le persone. Penso alle attività diurne per sportivi e anziani, ma anche alla possibilità di ascoltare musica e fare un aperitivo serale. Su questo ho un gruppo di lavoro formato dagli assessori Bressa, Gallani, Nalin e Bonavina e dal capo di gabinetto: produrranno buone proposte».

GLI APPELLI

Mentre il presidente della provincia Bui invita ad usare sempre la mascherina «per non mandare in fumo mesi di sacrifici», il segretario dell'Appe Filippo Segato assicura il massimo impegno: «Alle forze dell'ordine abbiamo chiesto un clima di prevenzione e non di repressione. I nostri esercenti collaboreranno, segnaleranno le problematiche e sono pronti ad introdurre addetti alla sorveglianza e servizi esclusivamente ai tavolini. L'idea di spostarsi nei parchi pubblici per la stagione estiva è invece interessante soprattutto per chi non ha il plateatico, come tanti locali del Ghetto».

LE ATTIVITÁ

Se il Gasoline dell'Arcella ha deciso di chiudere per evitare nuovi rischi, il Pier 88 al Bassanello ha anticipato la chiusura alle 17. Oggi riapre il Chiosco in via Ariosto, intanto il gruppo di Coalizione della Consulta 4A alza la voce sul parco dei Bastioni all'Appiani: «Movida estiva? No, i bisogni sono altri - scrivono Roberto Marinello e Alessandro Balzan -. Quel parco va usato per i centri estivi tornando alla sua storica vocazione di scuola all'aperto». Nel bel mezzo del dibattito sulla movida, ecco un'altra priorità: «Non scordiamoci i bambini».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA