L'INCONTRO

MONSELICE Continua la mobilitazione delle associazioni di categoria per far fronte ai danni causati dall'emergenza Coronavirus alle attività del settore agroalimentare. Ieri mattina Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura Padova, Lorenzo Bertin, presidente della cantina Colli Euganei, e Giordano Emo Capodilista, dirigente nazionale Confagricoltura, hanno incontrato il Prefetto di Padova Renato Franceschelli per esporgli le difficoltà che stanno attraversando le attività produttive di Vo' Euganeo, e in particolare le cantine vitivinicole. «Abbiamo ringraziato il prefetto perché ha dato la possibilità di operare al laboratorio di analisi e all'organismo di controllo e certificazione Valoritaria, che serve parecchie denominazioni. spiega Emo Capodilista -Sono dieci giorni che è tutto bloccato, abbiamo la necessità di movimentare delle merci, che sono già pronte e devono essere spedite. Ci sono clienti da tutto il mondo che attendono e non potremo sopportare questa paralisi ancora a lungo. Dobbiamo ripartire. È perciò urgente che vengano apportate delle modifiche ai provvedimenti assunti per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus, in modo tale da contemperare le indiscutibili esigenze sanitarie con le necessità fondamentali delle aziende presenti nel territorio. Auspichiamo che il periodo di quarantena si concluda con questa settimana».

IL SISTEMA

«Siamo di fronte a una grave crisi del nostro sistema economico, che non si risolverà velocemente. rimarca Barbetta - Il settore agricolo e quello agroalimentare sono coinvolti in pieno per il calo di fatturato di molte aziende che esportano oppure operano nell'ambito turistico, per le disdette dei contratti di lavoro di lavoratori comunitari ed extracomunitari, per le difficoltà che stanno incontrando gli approvvigionamenti di materie prime dovute ai timori dei trasportatori. Per Vo' il problema resta il blocco dell'attività di produzione e anche di commercializzazione dei prodotti, con conseguenti problemi relativamente al rispetto dei contratti per la fornitura dei prodotti. Inoltre le aziende non riescono a effettuare le manutenzioni ordinarie che attengono alla sicurezza degli impianti».

IL TAVOLO

Coldiretti Veneto ha invece partecipato ieri al Tavolo Verde convocato a Mestre. Daniele Salvagno, Tino Arosio e Massimo Bressan, rispettivamente presidente e direttore regionali e presidente provinciale di Coldiretti Padova, hanno incontrato l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, al quale hanno presentato la stima dei danni. Si parla infatti di perdite fino a cinquanta milioni di euro per l'intero settore agroalimentare veneto, e in particolare per le aziende operative nell'area rossa. Sono infatti circa 200 quelle ancora intrappolate, per un totale di 600 ettari vocati alla viticoltura e olivicoltura.

Ma come si è potuto arrivare a stimare una perdita calcolata fino a cinquanta milioni di euro al mese? «I numeri fanno riferimento all'azzeramento della clientela negli agriturismi, così come registrato per le altre strutture ricettive, e alla mancata fornitura di prodotti del territorio per la ristorazione, soggiorni, pernottamenti, campeggi e tutto quanto inerente all'indotto turistico del Veneto che conta più di 60 milioni di presenze annuali. spiega Coldiretti - Per superare l'impasse legato alla carenza di manodopera straniera nei campi, richiamata nei Paesi d'origine per la psicosi, in piena stagione di raccolta avviata, abbiamo chiesto di ripristinare forme semplificate di voucher lavorativi per l'impiego di pensionati, studenti e inoccupati».

Ca.B.

