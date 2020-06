L'INCONTRO

Asili nido, scuole private, istituti di formazione professionale, cartolibrerie e legatorie lanciano il loro grido d'allarme durante la crisi Coronavirus. Tra i problemi maggiori ci sono la mancanza di liquidità e la difficoltà a ripartire a causa delle nuove disposizioni sulle attività scolastiche. Per fare il punto della situazione e raccogliere ogni tipo di istanza, ieri in sede Ascom, i rappresentanti delle aziende che fanno parte del comparto educativo e scolastico hanno incontrato il senatore Udc, Antonio De Poli.

«Il tema ci sta a cuore perché c'è disparità di trattamento e non ci sono normative a tutela dice Patrizio Bertin, presidente Ascom Padova - Le imprese hanno bisogno di sostegno, ma sono travolte da emendamenti e decreti legge spesso confusi. Il governo italiano deve ascoltare i bisogni delle imprese, altre nazioni lo hanno già capito. O controlliamo tutto o non controlliamo nessuno: tante imprese in questo momento sono penalizzate, in primis le scuole. Troppo spesso vediamo comportamenti irresponsabili nei weekend, sembra che sabato e domenica non ci sia più il coronavirus e durante la settimana ritorni. Nella confusione generale ognuno governa a vista, non va bene».

LA RICHIESTA

Per quanto riguarda le scuole paritarie, il senatore De Poli chiederà di aumentare il contributo complessivo a 230 milioni di euro, introdurre la detraibilità delle rette scolastiche, aumentare a 100 milioni il fondo per gli alunni disabili, esenzione di imposte e tributi locali e un fondo ad hoc di 150 milioni per le misure di contenimento del virus. «Il rapporto tra associazioni e politica per molti versi si è sfilacciato ammette il senatore De Poli - Le scelte politiche dipendono dal capo di turno e non dal territorio e dai cittadini. Oggi più che mai il contesto padovano ha bisogno di interventi immediati. La piccola impresa purtroppo è sempre messa in secondo piano rispetto alle grandi aziende con sovvenzioni. Al governo chiederò sburocratizzazione, liquidità immediata a fondo perduto alle imprese, sospensione delle tasse e sblocco degli investimenti».

Tanti i problemi denunciati dalla categoria. «I più piccoli, da zero a tre anni, sono stati dimenticati dal decreto scuola afferma Elisabetta Rampazzo, Assonidi - Il rapporto numerico deve tornare ad essere quello di prima. Sarebbe utile poter prevedere diversi scenari a settembre e non averne uno solo catastrofico. É inoltre necessario estendere la cassa integrazione fino a dicembre 2020».

I NODI DA SCIOGLIERE

Non va meglio alle scuole private. «Molti i paradossi e le contraddizioni - sottolinea Elena Morello, titolare di una scuola di lingue privata - Le scuole di lingue sono a metà tra impresa che offre un servizio a persone e aziende, e didattica spesso riconosciuta ed esentata Iva dal Ministero». La crisi si sente anche nelle cartolibrerie e legatorie. «A Padova ci sono 60 mila universitari - dice Roberto Berti, titolare di una cartolibreria senza di loro la città è in ginocchio, soprattutto il nostro settore. Dopo il coronavirus c'è chi fa incassi giornalieri di poche decine di euro, la situazione è molto grave».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

