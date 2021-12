L'ANDAMENTO

PADOVA Sale ancora la curva della pandemia. Tra lunedì e martedì si registrano 826 nuovi casi di Covid e due decessi legati al virus. L'ultimo bollettino di Azienda Zero indica 11.758 padovani attualmente positivi al tampone. Sale bruscamente l'incidenza del virus, arrivando a 437,9 casi ogni centomila abitanti. La settimana scorsa il tasso si fermava a 373,2. «I dati ci fanno capire che non abbiamo ancora raggiunto il picco di questa ascesa molto repentina dichiara il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna -tra sabato e domenica contiamo quasi 1.600 nuovi casi sul territorio padovano. L'incidenza giornaliera viaggia sugli 800 casi al giorno». Dall'inizio della pandemia ad oggi la conta delle vittime sale a 1.882. Nei giorni scorsi il Covid si è portato via anche Pierpaolo Artuso, molto apprezzato nel Camposampierese per essere un artista delle vetrine. L'uomo si è spento a soli 57 anni, domenica, all'ospedale di Cittadella. Artuso aveva lavorato in un noto negozio di abbigliamento di Campodarsego, per poi proseguire in autonomia nella sua attività di consulente vetrinista. Dopo due settimane di ricovero, il 57enne è stato vinto dalle conseguenze del virus.

NELLE CASE DI RIPOSO

Prosegue il monitoraggio costante nelle case di riposo di Padova e provincia, dove grazie alla copertura vaccinale il contagio ormai è quasi inesistente. Nei giorni scorsi la casa di riposo «Beggiato» di Conselve è stata dichiarata Covid-free. Il focolaio scoppiato alla fine di ottobre ha causato cinque decessi e decine di positivi. «Al momento segnaliamo solo quattro anziani ospiti positivi in quattro diverse case di riposo del padovano spiega Maria Chiara Corti, direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 6 - si tratta di casi sporadici e isolati. Festeggiamo la negativizzazione dell'Rsa Beggiato, che è tornata finalmente Covid free. In una struttura per disabili abbiamo un piccolo cluster con tre pazienti positivi, uno di questi a breve riceverà la cura con anticorpi monoclonali. La situazione è comunque sotto controllo. Il bollettino è sicuramente meno pesante di quello dello scorso anno, compresi i caduti, questo va ricordato». Intanto gli ospedali di comunità, che accolgono pazienti in via di stabilizzazione trasferiti da reparti per acuti, sono arrivati al massimo della capienza. A Camposampiero ci sono 12 assistiti, altri 6 a Piove di Sacco e a Conselve 14. Prossimamente si prevede un potenziamento.

E.Fa.

