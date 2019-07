CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEMERLARA Gli esplode in mano la bomboletta di vernice: trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova a bordo dell'elicottero. È in prognosi riservata, ma per fortuna non rischia la vita D. D., il 40enne di Merlara che sabato pomeriggio è rimasto gravemente ferito nella sua abitazione di via Malmercato. DISTRAZIONELo scoppio della bomboletta di vernice con cui stava facendo lavori di bricolage gli ha provocato ustioni su varie parti del corpo, soprattutto su mani e braccia. Erano circa le 18.30 quando in via Malmercato si è sentito...