L'inchiesta sull'incidente, i carabinieri a Busitalia

I MILITARI DELL'ARMAPADOVA Dopo l'incidente di lunedì sera, i Carabinieri arrivano nella sede di Busitalia. Martedì pomeriggio, infatti, i militari si sono presentati all'ufficio sinistri di via Rismondo e hanno chiesto ad un impiegato alcune informazioni sugli incidenti che hanno coinvolto, anche in passato, il tram. Una circostanza che ieri è stata confermata dall'amministrare delegato Franco Ettore Viola. «Si, effettivamente ci risulta che i Carabinieri si siano presentati in azienda martedì ha spiegato La comunicazione ufficiale...