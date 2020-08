L'INCHIESTA

PADOVA É finita sul registro degli indagati la ragazza nigeriana di 25 anni, scappata dall'azienda ospedaliera dove era stata ricoverata per Covid e ritrovata dalla Polfer a Ferragosto al binario 2 della stazione ferroviaria. Il pubblico ministero Sergio Dini ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di epidemia colposa. Toccherà ora alla polizia giudiziaria il delicato compito di ricostruire la rete di contatti della donna nell'arco dei quindici giorni di fuga. L'obiettivo è evidentemente quello di accertare eventuali contagi. Si partirà con un'attenta analisi del telefono cellulare della giovane, in maniera da verificarne gli spostamenti e capire con chi abbia trascorso le sue giornate. Gli accertamenti saranno estesi anche ai suoi familiari, a chi abita nelle vicinanze della sua residenza veneziana e ai suoi colleghi di lavoro. Un lavoro che richiederà evidentemente diverso tempo. E potrebbe non bastare perché la venticinquenne avrebbe ripetutamente utilizzato i mezzi pubblici nell'arco delle due settimane intercorse tra la fuga dall'ospedale e il ritrovamento in stazione. In particolare sarebbe stata più volte accertata la sua presenza in treno.

«Devo lavorare, devo pagare l'affitto. Non posso stare chiusa in un reparto». Così si era giustificata a Ferragosto, quando gli uomini della Polfer l'avevano intercettata al binario 2. Non poteva essere ricoverata con il pericolo di trovarsi in mezzo a una strada. Non ha svelato neanche la sua occupazione e quindi la rete di relazioni che deve avere mantenuto con o senza misure di prevenzione in quei quindici giorni. Era pronta a saltare a bordo di un vagone, destinazione ignota, come i contatti ad alto rischio di contagio che deve avere avuto in ben 15 giorni di fuga. Non ha voluto parlare della sua vita, limitandosi alla necessità di tirare avanti per non dovere abbandonare il suo alloggio. L'avevano riportata in ospedale, e sottoposta a nuovo tampone. Dalla trincea anti Covid era sparita il 31 luglio scorso. Così segnalava l'ospedale, che quel giorno ha lanciato l'alert. Gli infermieri hanno trovato il suo letto vuoto, lei era già lontana, chissà dove, lasciando i pochi dati anagrafici dei registri: 25 anni, nigeriana, residenza a Venezia, ma domicilio a Padova, con regolare permesso di soggiorno.

Luca Ingegneri

