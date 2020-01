L'inchiesta della Digos, poi il decreto del ministro

Merrouane Grine, 41 anni, Imam alla moschea di via Turazza alla Stanga, era un soggetto «pericoloso». Così lo definisce il Viminale, che con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lo ha espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato. È stato rimpatriato venerdì con un volo da Bologna a Casablanca. Legato al luogo di culto Al Hikma, negli ultimi mesi aveva professato anche in altri luoghi religiosi di Padova.

L'uomo, già indagato nel giugno del 2018 per percosse, era indagato per aver inneggiato su Facebook e WhatsApp al califfato di Al Baghdadi diffondendo messaggi di sostegno ai jihadisti che combattevano in Siria. L'inchiesta condotta negli ultimi sei mesi dalla Digos di Padova guidata da Giovanni De Stavola ha fatto emergere come il quarantunenne avesse condiviso sul proprio profilo Facebook diversi video di propaganda jihadista arrivando pure ad indottrinare una donna italiana. L'imam era regolare sul territorio nazionale e residente a Padova in via Gigante. L'uomo era in possesso di un permesso di soggiorno revocato a seguito dell'espulsione. L'avvocato Marco Destro annuncia ricorso al Tar del Lazio per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

