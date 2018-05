«L'incertezza porterà a un crollo di iscrizioni nel 2018-19»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAPADOVA Crollo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico: -11%. E la convinzione che il caos vaccini abbia avuto non poco peso nella scelta di non prenotare un banco e una seggiola per il proprio figlioletto in una scuola materna cattolica.La sezione padovana della Federazione italiana scuole materne (Fsm) si lecca le ferite guardando l'orizzonte: il suo presidente Ugo Lessio allarga le braccia di fronte all'emorragia di iscritti per il prossimo settembre. I numeri: nell'anno scolastico 2017-2018 gli alunni erano 15.617, nel...