L'INCERTEZZA

CITTADELLA È uno dei locali di riferimento il Caffè Milano in centro storico a Cittadella, aperto 16 anni fa da Cristian Conte. Oggi sarebbe stato difficile entrare nei cento metri quadrati o trovare un posto sul proprio plateatico in piazza Martiri del Grappa dov'è comunque stato fatto un bellissimo allestimento natalizio con tanto di orso polare. Luci spente, sedie sui tavoli, silenzio irreale.

Invece dodici mesi fa nemmeno un minuto per rilassarsi.

«Eravamo in sette a lavorare dietro al banco la sera del 31 dicembre 2019, ora il locale è chiuso. Il periodo delle festività natalizie per le attività come la mia rappresenta una importante entrata nel bilancio annuale. Questo che si chiude era anche l'anno dei festeggiamenti degli otto secoli di fondazione di Cittadella, sono saltati molti altri importanti eventi».

Un forte danno economico?

«Rilevante, anche la chiusura alle 18 è stata molto relativa perché adesso la gente ha veramente paura a muoversi. Stiamo lavorando il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ho deciso di non fare asporto e consegna a domicilio prima di tutto per salvaguardare la salute mia e dei miei collaboratori. Ci dicono di evitare i contatti il più possibile. E' anche vero che molto spesso questi servizi non sono remunerativi. Si deve fare un'attenta valutazione».

Cosa si aspetta dal nuovo anno che arriverà tra poche ore?

«Sarà ancora con tantissime incertezze, ma vedo nel buio una luce rappresentata dal vaccino. Siamo nelle mani della medicina e quindi mi auguro che sia risolutivo. Bisognerà poi vedere a marzo ed aprile, con lo sblocco dei licenziamenti, lì vedremo gli effetti veri della crisi. Penso poi ai miei colleghi giovani, a chi ha avviato attività di recente, ha debiti. Ci sono passato, mi rivedo, se non ci saranno sostegni concreti il settore rischia moltissime chiusure. Elemento positivo è la famiglia, sto molto più tempo con moglie e figlia».

