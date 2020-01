L'INCENDIO

PADOVA Brusco risveglio all'alba di ieri per i residenti della palazzina al numero 33 di via Jacopo Avanzo, destati di soprassalto dal fumo che aveva invaso i locali di un negozio al piano terra. Mentre il buio lasciava spazio alle prime luci e in strada cominciava il multietnico viavai quotidiano, la rivendita di frutta e verdura Bangla Market dell'interno 2 andava in fiamme. Saturati gli spazi della vendita e del magazzino, una fitta coltre di fumo acre si è levata verso i quattro piani superiori dello stabile. L'allarme è scattato alle 6.30 con la prima chiamata alla centrale dei vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti.

I SOCCORSI

Le due squadre sono entrate in azione facendosi largo nel locale per circoscrivere le fiamme mentre veniva informata anche la polizia. In via Avanzo sono arrivati gli agenti della Squadra volante per i rilievi del caso, ma soprattutto per fare chiarezza sulle cause dell'incendio. Per via della coltre di fumo i vigili del fuoco hanno attuato il protocollo di evacuazione della scala B della palazzina, facendo uscire tutti i residenti. Ad attenderli le ambulanze del Suem, che hanno prestato soccorso a un anziano che vive al primo piano, esattamente al di sopra del negozio in fiamme. Il suo appartamento è stato quello maggiormente coinvolto, con il fumo insinuatosi in alcune delle stanze. La parziale inalazione dei fumi unita alla corsa per scendere le scale e alla tensione hanno spinto i sanitari a praticargli sul posto la ventilazione con l'ossigeno. Tenuto qualche minuto in osservazione a scopo precauzionale, si è poi completamente ripreso mentre nessun'altra persona ha riportato conseguenze per la salute. Il negozio accanto al fruttivendolo, un'agenzia gestita da stranieri, è stata parzialmente invasa dal fumo ma senza ripercussioni. Nel corso delle operazioni di spegnimento è arrivato anche il titolare del negozio, il bengalese Saddam Hossain che da circa quattro anni gestisce il punto vendita. Impotente ha assistito all'intervento, osservando i pompieri trasportare all'esterno bancali e scaffali carichi di merce che ora andrà inevitabilmente eliminata. «Mi hanno chiamato poco prima delle 7 e sono corso qui più velocemente possibile - racconta l'asiatico - Non posso fare nulla, non posso entrare finché non avranno finito». Qualche connazionale lo raggiunge per dargli supporto, man mano che il giorno avanza l'arteria che scorre dietro la stazione ferroviaria va riempiendosi di automobili e pedoni. Per gestire il traffico che ben presto comincia a congestionarsi interviene la polizia locale. Molti sono i curiosi, attirati dai lampeggianti. I veicoli procedono a passo d'uomo provenendo dal cavalcavia Dalmazia, che alle 8 è intasato quasi fino a via Fra' Paolo Sarpi.

LE INDAGINI

Il principale dubbio per le prime ore riguarda la natura dell'incendio. Sulle prime, fino a quando le fiamme non sono completamente domate, non si può escludere la causa dolosa. I i vigili del fuoco soffocano il rogo, arieggiano il negozio. Un'ora e mezza dopo il loro arrivo tutti i condomini possono rientrare in casa, l'edificio non presenta danni strutturali. A quel punto anche la causa diviene chiara: si è trattato di un corto circuito dell'impianto elettrico. «É stata colpa di uno dei cinque frigoriferi, un congelatore in particolare - spiega il titolare - purtroppo sono costretto a tenerli sempre accesi per mantenere fresche le verdure. Quel frigo era vecchio e stanotte deve essersi bloccato e avere innescato una scintilla fatale. Ero certo non fosse doloso: non ho nemici». Il fattore accidentale è confermato dai tecnici e dagli agenti, ora comincia la conta dei danni: «La parte del negozio non è bruciata, solo il magazzino. Tutta la merce però è da buttare, bisogna imbiancare e far controllare porte e serrande - conclude Hossain - non so quanto mi costerà, speriamo di riprenderci in fretta». «Vedere tutte quelle sirene mi ha terrorizzata - racconta agitata un'anziana vicina - pensavo ci fossero molti feriti. Per fortuna non è così».

Serena De Salvador

