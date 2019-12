L'IMPREVISTO

PADOVA Il governa congela le assunzioni a palazzo Moroni, ma Giordani rassicura: «Da Roma mi hanno assicurato che tutto si risolverà entro gennaio». L'11 dicembre, la conferenza Stato Città ha dato il via libera ad un decreto interministeriale che stabilisce i nuovi limiti alle assunzioni negli enti locali a partire dal 2020. Questa normativa, in teoria, avrebbe dovuto sbloccare le assunzioni di quei Comuni che non rispettavano il precedente limite, ma per palazzo Moroni comporta uno stop ai nuovi contratti. Solo nel 2019, infatti, in municipio si sono registrate 86 cessazioni a vario titolo. Il Comune nel corso del 2019 ha, però, assunto 69 lavoratori a tempo indeterminato ed entro il 31 dicembre intende assumere 7 insegnati di scuola dell'infanzia e 40 istruttori amministrativi.

«Purtroppo ha spiegato ieri il sindaco il nuovo dispositivo, ci impedisce di assumere una quarantina di persone che hanno vinto il concorso». Il Comune non potrà, infatti, più assumere a tempo indeterminato i vincitori dei concorsi in atto. Si tratta di 19 agenti di Polizia locale, 11 Ufficiali di Polizia locale, 31 educatori di asilo nido a partire dal prossimo anno educativo 2020/2021, 8 istruttori direttivi amministrativi, 4 istruttori informatici, 2 istruttori direttivi avvocati. Non si potranno assumere neppure gli altri dipendenti previsti dal piano occupazionale: 51 istruttori amministrativi e altri 7 insegnati di scuola dell'infanzia, né tanto meno 16 operai, 6 istruttori direttivi tecnici, 7 geometri, 6 periti le altre figure previste Piano occupazionale. nel periodo 2019/2021 l'assunzione 339 persone.

Giocoforza per garantire i servizi per i cittadini si dovrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, utilizzando le graduatorie dei concorsi, che saranno comunque portati a termine. «Auspichiamo ovviamente che il governo, che ha prorogato in questi giorni la stagione delle stabilizzazioni, ponga rimedio a questa situazione. Da Roma ha detto ancora Giordani ho avuto precise rassicurazioni: tutto dovrebbe risolversi entro la fine di gennaio». «Nel frattempo ha concluso l'assessore al Personale Francesca Benciolini la nostra sarà una corsa contro il tempo. Anche durante le festività natalizie, i nostri uffici faranno tutto il possibile affinché si possano perfezionare entro la fine dell'anno quelle assunzioni che ci sono state concesse».

