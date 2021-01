IL CROLLO

SANTA GIUSTINA IN COLLE Il Coronavirus ha stroncato la vita di Giuseppe Ceron, 81 anni, pensionato. La vittima viveva nella frazione di Fratte, in via Vicinale Centoni. Lascia nello strazio la moglie Silvana Romanello e i due figli Marco e Carlo che fino all'ultimo hanno sperato nel miracolo per riabbracciarlo. L'ottantunenne soffriva da tempo di problemi respiratori. A metà dicembre ha accusato qualche linea di febbre e il suo stato di salute è andato in costante peggioramento. Si è reso necessario il ricovero ospedaliero prima a Cittadella e poi a Camposampiero. Sottoposto a test molecolare è risultato positivo al Coronavirus. A fine anno il suo quadro clinico è precipitato e negli ultimi giorni nessuna cura a cui è stato sottoposto è bastata a salvarlo. Le esequie sono in programma per lunedì alle 15 nella parrocchiale di Fratte. Prima di raggiungere la meritata pensione Giuseppe Ceron ha lavorato una vita come impresario edile. Tutti in paese lo conoscevano e lo apprezzavano. La notizia della sua morte giunta anche a Fratte ha lasciato amici e conoscenti senza parole. Amava molto la sua famiglia e ai suoi cari nel corso degli anni non ha mai fatto mancare nulla. Dopo la pensione sono sopraggiunti i primi acciacchi. Il Covid-19 in un fisico già logorato ha trovato terreno fertile e non gli ha dato scampo.

C. Arc.

