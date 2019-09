CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPRENDITRICEPADOVA È cresciuta a Padova, si è formata tra Londra e New York, e ora per affermarsi sceglie di tornare in città. Le sirene inglesi, americane e milanesi erano forti, non c'è dubbio, ma Marianna Miola ha deciso di aprire qui. In via Altinate, a pochi passi dall'ex cinema Altino. La protagonista di questa bella storia imprenditoriale è una ventiseienne padovana che negli ultimi anni ha spiccato il volo nel mondo della moda, curando l'immagine di numerose influencer e donne del mondo dello spettacolo. Il nuovo centro per la...