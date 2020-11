L'INIZIATIVA

VILLAFRANCA L'ampliamento dell'attività di ristorazione in tempo di Covid: un'idea pensata e maturata ben prima del lockdown di marzo. Dario Toniolo, 35 anni, da 7 anni titolare delle pizzeria per asporto Yellow Pizza di Ronchi di Campanile a Villafranca Padovana, ha inaugurato il suo nuovo locale, sempre a Ronchi, che occupa oggi una superficie tre volte più grande la precedente, aprendo anche l'angolo fritti. Ed ecco che in tempi non facili per le attività di ristorazione, Toniolo cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno, e la sua attività si rinnova diventano la Yellow Pizza & Fritti.

Ma non solo, al suo staff composto da otto dipendenti si aggiungeranno da subito due nuovi aiuti, mentre una terza assunzione il titolare spera di concluderla nel giro di poche settimane. In tutto una brigata di 11 elementi per seguire anche il nuovo settore, e sempre per asporto. L'attività di Toniolo è ben consolidata nel territorio, non si tratta infatti dell'apertura di un nuovo esercizio commerciale, ma bensì di un ampliamento sia dal punto di vista degli spazi che dell'offerta. La pizzeria per asporto è infatti presente nella frazione da diversi anni, è ben conosciuta e nel tempo ha dato lavoro a 15 giovani del territorio. Oggi il locale ha triplicato la superficie trasferendosi negli spazi più ampi a disposizione nello stabile, e si trova a fianco del dispensario farmaceutico, ma ha ampliato anche l'offerta che ora comprende la frittura di pesce ed un'ampia varietà di snack fritti.

Da tempo il titolare stava studiando le logiche del proprio mercato di riferimento con cura, attenzione ed un po' di temerarietà che non manca mai agli imprenditori locali. Per un lungo periodo ha anche effettuato una prova e alla fine ha deciso per l'ampliamento. Ma è arrivata la chiusura di marzo con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria causata dal Covid, che però non ha cancellato il progetto di crescere. «Non mi sono abbattuto - ha raccontato Toniolo - durante il lockdown la mia attività per asporto è rimasta chiusa per 44 giorni consecutivi, per scelta infatti non mi sono attivato per le consegne a domicilio quando ci è stata data la possibilità. In quei mesi stavo per diventare padre e si sapeva ben poco di questo virus, così ho deciso di pensare alla salute della mia famiglia e ho preferito non impegnarmi nelle consegne a domicilio, evitando così di andare casa per casa e di maneggiare i contanti che passavano di mano in mano».

«Ma non ho mai smesso di pensare che dopo la tempesta deve per forza esserci una fase di sereno ha continuato - e così durante il lockdown mi sono buttato a capofitto sul progetto di ampliamento della mia attività. Ho approfittato del momento di stop forzato per dedicarmi al progetto, mi rapportavo con l'architetto in videochiamata. Abbiamo così definito l'ampliamento del nuovo locale e non appena è stato possibile siamo partiti con i lavori». Un periodo non facile per la ristorazione con il nuovo dpcm e le limitazioni che interessano il settore, dove trova spazio anche il coraggio dell'imprenditore di Ronchi nel voler proseguire con il suo progetto per la crescita dell'attività, avendo anche l'opportunità di offrire ulteriore occupazione.

