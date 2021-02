L'IMPEGNO

PADOVA Offrire il servizio di tamponi rapidi anti-covid gratuitamente e presso il proprio domicilio ai malati oncologici e alle persone over 70 non autosufficienti. È questa l'iniziativa benefica di Paramedica, azienda, con sede a Ponte San Nicolò, che opera nel settore dell'assistenza sanitaria da un ventennio e che durante il lockdown si è distinta per la velocità e l'efficacia dei suoi tamponi. Il servizio a domicilio ha infatti interessato migliaia di persone, in particolare nel padovano: nell'emergenza avere ben chiaro il proprio stato di salute è fondamentale.

In questo momento di crisi che colpisce soprattutto soggetti fragili, Paramedica ha deciso di dare un aiuto concreto: inviare presso le loro abitazioni un infermiere formato che esegue il tampone al fine di diagnosticare la presenza del virus nell'organismo e quindi scoprire se c'è un'infezione in corso. Il tutto gratuitamente. Per richiedere il servizio è sufficiente chiamare al numero: 049 761655 e nel più breve tempo possibile un professionista sarà inviato a casa per il tampone.

«La velocità è un fattore fondamentale dice Cristian Borella, l'amministratore dell'azienda ma deve essere sostenuta da una professionalità di alto livello per dare risposte e competenze adeguate ed evitare di commettere errori o superficialità. Abbiamo una sessantina di professionisti che si muovono tra Padova, Vicenza e Venezia per portare nelle case migliaia di prestazioni sanitarie all'anno con estrema cura e dedizione».

Nell'occasione della presentazione di questa iniziativa solidale, Paramedica annuncia anche di aver già a disposizione gli innovativi tamponi nasali, giudicati i migliori per certezza del risultato: la loro percentuale di coerenza è del 99,01%. In pratica, il bastoncino non viene più infilato in profondità, fino alla zona della faringe, ma si ferma alla fossa nasale. Dunque, è meno fastidioso: per questo da oggi Paramedica li proporrà anche per i più piccoli. Non basta: il grado di accuratezza di questi tamponi è migliore dei precedenti e dunque c'è percentualmente più sicurezza di un esito corretto.

Il tampone sarà eseguito in pochi secondi e darà risposta in pochi minuti, sancendo la positività o negatività al Covid-19 dell'utente.

