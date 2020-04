Soffriva di altre patologie, ma da qualche giorno era ricoverato all'ospedale di Schiavonia poiché aveva contratto il Coronavirus. Non ce l'ha fatta Francesco Stefani, 87 anni, storico imprenditore agricolo di Due Carrare. Vedovo da anni, viveva in via da Rio Alta, nella frazione di Cornegliana. Suo padre, Pietro Stefani, è stato sindaco di Carrara Santo Stefano dal 1951 al 1960 (Due Carrare è diventato un unico Municipio nel 1995). Francesco, invece, è stato consigliere comunale dal 1964 al 1970 e dal 1975 al 1980. Ha ricoperto la carica di assessore supplente, con delega all'agricoltura, dal 1980 al 1985. In quegli anni si sono succeduti due sindaci: Massimo Valandro e Amedeo Belluco. Lascia i figli Mariarosa, Fiorella, Pietro, Marisa e Leonardo.

Viene dipinto come una persona riservata, ma nel contempo sorridente e accogliente. Era solito frequentare la messa del sabato sera, come sottolinea il parroco, don Francesco Greco. «Se ne va un pezzo della storia del nostro paese commenta il sindaco, Davide Moro alcuni impiegati del Comune, i più vecchi, se lo ricordano ancora per il suo impegno civico profuso nei primi anni Ottanta». Il geometra Antonio Trolio è uno di questi: «Era semplice e disponibile. Si approcciava alla gente con modi gentili e garbati. Mi è rimasta impressa la sua grande correttezza». «L'intera comunità si stringe idealmente attorno alla sua famiglia aggiunge il sindaco Moro era un grande appassionato di agricoltura, amava coltivare la terra». Il suo nucleo famigliare era originario della zona del Vicentino. Tuttavia, gli Stefani rappresentano una vera e propria istituzione nella cittadina. Si tratta del secondo residente morto con Coronavirus nel giro di due settimane. Ulderico Ruffato, 81 anni, anima dell'associazione Nastro d'argento, è mancato lo scorso 4 aprile nella struttura ospedaliera di Camposampiero. Anche Francesco Stefani non potrà essere salutato con il rito funebre a motivo dell'emergenza sanitaria in atto. Appena possibile verrà celebrata una messa in suo suffragio.

Francesco Cavallaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA