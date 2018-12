L'ex alunno: «Stavamo organizzando la rimpatriata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOSELVAZZANO DENTRO A Selvazzano il professore Enzo Giovanni Fontana si era trasferito a vivere solo nel 2014: la sua precdente residenza era stata nella città di Padova, zona forse più comoda e vicina all'Istituto Marconi nel quale insegnava. Il cinquantacinquenne vicentino viveva da solo in via Carso 5, nella frazione di San Domenico, ai confini con la città di Abano Terme. Una zona limitrofa rispetto al centro della frazione, e lungo una via laterale rispetto alla principale e più nota via Monte Grappa. Una strada dove, fra le...