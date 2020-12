L'EVENTO

PADOVA Il lockdown più di ogni altra situazione lo ha dimostrato: la digitalizzazione è una necessità. In tutti gli ambiti, dalla pubblica amministrazione alle aziende, passando per la scuola.

Da qui è partita la prima edizione di City Vision, evento organizzato online da Fiera di Padova e Blum. Gli esperti del settore hanno tratteggiato le fondamenta della città del futuro tra tecnologie sostenibili, mobilità intelligente, architetture digitali e una pubblica amministrazione sempre più connessa e a misura di cittadino.

«Ricordo il festival Urbania che si è tenuto qui, in Fiera, negli anni Ottanta ha detto Antonio Santocono, presidente della Camera di commercio e di Padova Hall Già all'epoca Padova era un punto di riferimento per l'innovazione. In quell'occasione è stato presentato per la prima volta il piano regolatore digitalizzato, futurismo per quei tempi».

E per Padova ci sono diversi progetti già in partenza o da approntare, assieme al Bo. «Tra poco cominceranno i lavori per il Competence center che sarà punto di riferimento per l'innovazione nel settore dell'agri-food ha spiegato Fabrizio Dughiero, presidente di Smact e prorettore al trasferimento tecnologico dell'Ateneo padovano Sul tema siamo già stati ingaggiati a livello europeo per una cordata internazionale di esperti. Ma non dobbiamo dimenticare il futuro polo di Ingegneria, che sorgerà sempre in Fiera, e c'è una grossa opportunità all'orizzonte: il nuovo ospedale. Sarà una città della salute, un'area che ha tante potenzialità di investimento. La pandemia ha dimostrato che le città che funzionano meglio non sono i grandi agglomerati ma la città del quarto d'ora, cioè quelle per cui in ogni quartiere c'è tutto ciò di cui si ha bisogno. Dobbiamo approfittarne».

E se non si fosse verificata la seconda ondata sarebbe proseguito il piano di digitalizzazione completa della pubblica amministrazione, come ha sottolineato il sindaco Sergio Giordani: «Il ministro per l'Innovazione tecnologica Paola Pisano ci ha chiesto di digitalizzare l'amministrazione e non appena il Covid lo permetterà continueremo l'operazione. La qualità della vita passa anche per la digitalizzazione e proprio per questo, ad esempio, i prossimi buoni spesa non saranno cartacei ma digitali».

