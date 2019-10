CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOPADOVA Cala il sipario su Auto e moto d'epoca che stabilisce un nuovo record: i visitatori sono stati 130.000. L'anno scorso, invece, ci si erano fermati a quota 120.000. In diminuzione rispetto ai giorni precedenti le multe nei confronti dei visitatori che hanno lasciato le loro macchine in divieto di sosta: ieri sono state 50. Per tutta la giornata, intanto, non sono mancati rallentamenti tutto attorno al quartiere fieristico a causa del grande afflusso di pubblico. Alcune code si sono registrate in mattinata e dopo le 18.Quanto...