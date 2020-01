L'EVENTO

In 80mila la sera di San Silvestro si sono dati appuntamento in Prato della Valle per assistere all'ormai tradizionale spettacolo pirotecnico e all'attesissimo concerto di uno dei maggiori rappresentanti dell'hip hop italiano, il rapper Fabri Fibra, che ha infiammato il pubblico assiepato sotto il palco con la sua performance. Un' esibizione, che tante polemiche aveva suscitato fin dall'inizio, che ha portato in città moltissimi ragazzi arrivati con largo anticipo per accaparrarsi un posto e che si sono scatenati a tempo di musica. Il concerto ha dato il benvenuto al nuovo anno con il cielo cittadino illuminato dai fuochi d'artificio. Uno spettacolo suggestivo, che ha visto dapprima le fontane luccicanti coronare il perimetro dell'Isola Memia e poi le luci dirigersi verso il buio della notte, colorando il cielo di rosso, verde, argento e oro, creando ombrelli scintillanti che hanno affascinato tutti i presenti, ma soprattutto, i bambini. Un successo superiore alle aspettative come ha sottolineato l'assessore Antonio Bressa, il quale dal palco ha fatto gli auguri a tutta la città. «Obiettivo centrato perchè, nonostante le rigide temperature che hanno accompagnato il passaggio nell'anno nuovo, Prato della Valle si è completamente riempito in occasione del grande evento promosso dal Comune in collaborazione con Radio Company e Future Vintage Festival». «Ben 80mila persone - ha aggiuntom l'assessore - hanno raggiunto l'area che circonda l'Isola Memmia e quella sotto il palco. Volevamo che questo fosse il momento clou delle celebrazioni natalizie in città: una piazza fantastica, solare e divertita ci ha permesso di entrare nel nuovo anno nel migliore dei modi, con un grande momento di condivisione. Apprezzati sia i fuochi, accuratamente impostati nel rispetto degli animali, che il concerto di Fabri Fibra, con tutte le sue ultime hit. La sua presenza ci ha permesso di entrare a pieno titolo nel circuito italiano dei grandi eventi di piazza, con un grande ritorno in termini di immagine e attrattività».

L'ORGANIZZAZIONE

«Tutto ha funzionato come da programma, dalla novità delle navette gratuite, al protocollo di sicurezza che ha permesso lo svolgimento della serata senza alcun problema di sorta - ha concluso Bressa -. Ora questo modello organizzativo, che fissa un nuovo livello di sostenibilità ed efficienza, potrà essere replicato per i futuri grandi appuntamenti in Prato della Valle». L'imponente macchina organizzativa, coordinata dalla Sala Operativa sistemata sulla Loggia Amulea, era partita fin dalle 10 del mattino, quando le zone intorno al Prato sono state interdette al traffico per motivi di sicurezza. Impegnati, oltre a Polizia e Carabinieri, anche 26 agenti della Polizia locale e una quarantina di volontari della Protezione Civile. Un successo anche il servizio, istituito per la prima volta, dei bus navetta partiti dai 4 punti della città che hanno contribuito a snellire il traffico che negli anni precedenti aveva intasato le vie limitrofe a fine spettacolo.

I TRASPORTI

«Le navette hanno viaggiato sempre piene e abbiamo anche dovuto rinforzare con 2 mezzi supplementari quelle in partenza dal capolinea nord del tram a Pontevigodarzere - ha spiegato Andrea Ragona, presidente di BusItalia - Tantissime le persone che le hanno utilizzate sia dai capolinea, che dai parcheggi scambiatori di via Dei Colli e via Piovese, tanto che una trentina di cittadine le hanno utilizzate anche tra le 23,45 e 15 minuti dopo la mezzanotte. Molte le famiglie che si sono spostate con le navette anche fino alle 2, mentre da quell'ora fino a fine servizio sono stati trasportati in prevalenza ragazzi. Un'esperienza da ripetere per le ricadute positive sul traffico».

Luisa Morbiato

