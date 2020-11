L'ESPLOSIONE

PADOVA Un virus di una rapacità mai vista. Che si è portato via in un mese più di cento padovani. Quasi un quarto di tutte le morti dall'inizio della pandemia. E ancora non si vede una luce. Nel senso che il picco da sempre annunciato viene volta a volta posticipato dagli scienziati, spiazzati dal comportamento del Covid.

I CONTAGIATI

Per adesso vale solo la conta dei numeri. Freddi, ma devastanti nella narrazione di quante famiglie sono state toccate. Era il 20 ottobre, la circolazione cominciava a preoccupare ma non più di tanto. Non si pensava ancora che la pandemia avrebbe raggiunto questi livelli, obbligando ad aumentare i posti letto di un terzo rispetto a quelli della prima ondata.

Quel giorno i contagiati nelle 24 ore sono 108. Ieri sono stati 683, l'altro giorno se ne sono registrati 842.

Anche i casi conclamati dei positivi al tampone si mantengono su una discreta cifra, quasi settemila, ma non certo oltre i 22 mila di oggi. Ma qui interviene il fattore massa critica. Nel senso che è aumentato di molto anche il numero delle prove. I casi positivi all'epoca erano 1.690. Ieri erano sopra i 13mila, il 200 per cento in più.

I RICOVERATI

Il numero dei ricoverati di fine ottobre fa impressione, ma per l'esiguità. Alle 17 di un mese fa il report della Regione ne conta 37 all'ospedale di Padova. Più 7 a Schiavonia e 5 a Cittadella. Camposampiero non ne ha in corsia. Solo uno in terapia intensiva. Come si vede gli ospedali-covid non sono ancora in funzione, si tengono delle stanze dedicate.

Oggi invece praticamente tutti gli ospedali dell'Ulss 6 sono anche Covid: Cittadella, Camposampiero e Piove di Sacco oltre che, ovviamente Schiavonia. Compresi gli ospedali di comunità, come Montagnana, riconvertito ai pazienti in via di guarigione con 50 posti a disposizione. Perché i ricoveri sono aumentati in maniera esponenziale. Ieri al Giustinianeo erano 131. A Schiavonia 109. A Piove di Sacco 24. A Cittadella 54. A Camposampiero 21. Totale 339.

LE TERAPIE INTENSIVE

Così come i pazienti delle terapie intensive. Trenta giorni fa se ne contavano 13 a Padova, 1 a Schiavonia e 1 a Camposampiero. Dopo quindici giorni a Padova i posti letto occupati erano 76. Ieri eravamo a 19 al Giustinianeo, altri 12 alla terapia intensiva del Sant'Antonio per la città. Più 17 a Schiavonia, 4 a Piove di Sacco, 6 a Cittadella e 5 a Camposampiero. Totale 63.

LE VITTIME

Ma è la conta dei morti quella più triste. Quel 20 ottobre si contano 346 vittime, alcuni morte di CoVid, altre con il Covid. E ci sono dentro le Case di riposo, sorprese dalla virulenza della malattia al punto da contare caduti a decine. Dopo due settimane il numero non si è alzato più di tanto: 370. Ma è negli ultimi 15 giorni che la situazione è precipitata. Ieri alle 17 il bollettino di Azienda Zero ha superato quota centocinque morti in più rispetto alle 24 ore prima. Totale 451. Un tributo enorme, frenato solamente dalla bravura dei medici e dalla organizzazione del servizio da parte dei dirigenti degli ospedali.

TAMPONI E MEDICI

Dal punto di vista del territorio è cresciuta in modo notevole l'adesione dei medici di famiglia alla campagna della Regione per fare i tamponi. Secondo i dati diramati ieri nel territorio dell'Ulss 6, l'83 per certo dei medici di medicina generale li sta effettuando. In termini numerici sono 482 su 580.

I dottori hanno fatto finora 822 tamponi giornalieri, una media di due ciascuno. Per quanto riguarda le richieste, il 30 per cento riguarda test eseguiti su persone sintomatiche, il 60 per cento su persone che sono venute a contatto con un positivo.

Per dare un'idea dell'importanza di questo screening, a livello veneto su un totale di 34.770 test eseguiti sono stati trovati 5.264 positivi. Più di uno su dieci. È possibile che la percentuale possa essere ricondotta anche agli accertamenti condotti dai medici di famiglia padovani.

Mauro Giacon

