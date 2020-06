L'ESPERTO

PADOVA «Un esame di Maturità anomalo, ma dall'avvio regolare». Roberto Natale, provveditore agli studi di Padova, ieri ha seguito passo dopo passo lo svolgimento della prima giornata di orali, test che si protrarranno fino a fine mese.

Al lavoro, tra città e provincia, 170 commissioni che accoglieranno uno ad uno i 6.834 maturandi patavini, che hanno potuto togliere la mascherina a patto di restare a due metri di distanza dai docenti. Per il resto ingressi e uscite separati, orari rigorosi e niente strette di mano. Una Maturità zippata quest'anno, senza scritti e limitata a un colloquio. «Tutto è andato bene, non abbiamo avuto alcun tipo di segnalazione da parte delle scuole. Il bilancio è positivo - osserva Natale -, è stato un buon inizio. Ora attendiamo le linee guida ufficiali per la riapertura dell'anno scolastico a settembre».

Linee in via di definizione. Sono state rese note, intanto, le proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sorta di abc per tornare sui banchi in sicurezza, dopo l'estate. I punti salienti? Nelle fasi di ingresso/uscita è chiesto di assicurare il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando assembramenti e prevedendo, se possibile, accessi e percorsi differenziati. Nelle aule obbligatorio garantire a tutti gli studenti 2 metri quadri di spazio individuale, compreso il banco ovvero che il rapporto alunni superficie sia di 1,80 mq/alunno (in pratica un quadrato di lato 1,34) nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/alunno (un quadrato di lato 1,40) nelle superiori. In ogni caso, la distanza interpersonale tra il docente e il banco, o i banchi, prossimi alla cattedra dovrà essere di almeno 2 metri. Atteso che il personale è tarato sulla normalità, state la situazione emergenziale, questo risulta insufficiente rispetto alla gestione di orari più ampi e con maggiore necessità di controllo e vigilanza soprattutto all'entrata/uscita e negli spostamenti: occorre pertanto implementare le dotazioni con particolare attenzione al personale ATA. Delicato il capitolo pasti: data salva la necessità del coinvolgimento degli enti locali, anche per la criticità di gestione degli appalti di refezione, la proposta per la gestione delle mense scolastiche si fonda sulla semplificazione del menù, unificandolo per le scuole di ogni ordine e grado con la creazione di proposte alimentari ad hoc per il momento Covid e impiego di un maggior numero di ore (o teste) per la pulizia e la disinfezione di attrezzature e locali. Con la riapertura delle attività scolastiche è facile immaginare che si verranno a creare inevitabili criticità per il settore del trasporto pubblico locale in ragione dell'incremento significativo dei viaggiatori: preso atto che non è competenza delle Regioni prevedere eventuali modifiche dell'orario scolastico, si rimette alle amministrazioni centrali competenti la valutazione di adeguati interventi volti ad evitare concentrazioni di utenza nelle stesse fasce orarie e a favorire ogni forma di potenziamento dei servizi di trasporto. Stante che la didattica riprenderà in presenza, la modalità a distanza verrà eliminata. Le linee guida alla discussione ribadiscono l'importanza che chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 gradi dovrà restare a casa; comunque, all'ingresso a scuola potrà essere rilevata la temperatura corporea. Per tutti gli allievi della scuola primaria e secondaria (salvo che in presenza di disabilità incompatibile con l'utilizzo) sarà obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie aeree fino al raggiungimento del proprio banco. I docenti potranno toglierla mascherina durante l'attività didattica alla cattedra e alla lavagna, mentre è obbligatoria per tutti gli spostamenti fuori dall'aula.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA