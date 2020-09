Fortemente critico sulla manutenzione del parco è Patrizio Giulini, già professore ordinario di Botanica Sistematica al Bo e uno dei fondatori del gruppo Giardino Storico Università di Padova. «Lo storico Parco Sgaravatti andava curato in modo diverso - sostiene - Lo scorso anno sono state abbattute una trentina di piante, io ne avevo individuate sei e questi sono i risultati - afferma - si creano spazi, si pratica un'eccessiva manutenzione e le piante che restano vengono tutte indebolite e rese pericolose.

E' un dolore aver perso una pianta come il pioppo che vive fino a 180 anni ma si deve anche tener conto del cambiamento morfologico del terreno nel corso dei decenni. Sono tutti fattori che hanno concorso a far si che una raffica di vento abbattesse il pioppo. Il Parco Sgaravatti andava curato in un altro modo: ci vuole professionalità, non boscaioli che si divertono. I parchi storici vanno trattati in modo diverso dal giardino». Giulini ricorda che già un paio di mesi fa aveva discusso con l'assessore Gallani della manutenzione del verde. «Ne abbiamo parlato nell'ultima riunione della Commissione, dalla quale mi dimetterò al più presto - continua - Serve competenza e una laurea non equivale a competenza. Finché si procede ad eseguire manutenzioni sbagliate non potremo avere che questi risultati. Poi quando cadono gli alberi, cadono su innocenti e non su Degl'Innocenti» chiude sarcastico Giulini con chiaro riferimento al dirigente del settore Verde e Parchi, Ciro Degl'Innocenti. (L.M.)

