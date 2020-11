L'ESPERIENZA

MONTEGROTTO Marco Zuccato ha aperto una start-up con altri due soci, un anno e mezzo fa. La sua azienda produce birra artigianale a Montegrotto con il marchio Monterosso. Vende a ristoranti e pub. E proprio mentre l'attività si stava lanciando è arrivato il Covid. «Nella prima ondata abbiamo chiuso per tre mesi - racconta - da inizio marzo fino a fine maggio. Facevamo solo consegna, porta a porta, e un poco di online, appena il 5 per cento del fatturato. Poi abbiamo avuto un ristoro e il proprietario dello stabile per fortuna ci ha abbassato l'affitto. Purtroppo quei soldi dovevano servire per migliorare l'attrezzatura, ma intanto siamo sopravvissuti».

E poi? «L'estate è stata molto buona, eravamo ripartiti ma da ottobre con i decreti che via via riducevano le aperture dalle 22 e poi alle 18, si è fermato tutto. Adesso produciamo per la prossima stagione, ma se vedesse il capannone ora lo troverebbe desolatamente vuoto. Il telefono non suona ed è diventato difficile farsi saldare le fatture. Fornivano un grande locale di Padova che aveva appena comprato un banco capace di servire dieci linee di birra. Ora ne ha aperte due. Aveva sei dipendenti e ora lavorano lui e la moglie. Molti si sono riconvertiti, fanno colazioni al mattino».

E voi? «Non ci arrendiamo. Abbiamo reso il sito più accattivante e abbiamo sondato la grande distribuzione anche come Unionbirrai nazionale. Certo che una strada come quella non conosce ritorni. I miei clienti non prenderebbero più birra che trovano al supermercato. Se sono di nicchia dovrei rimanere tale. Vedremo in futuro. Ora ci attende un Natale incertissimo. Lo scorso anno avevo già ordini per le ceste natalizie, quest'anno non ne sono ancora arrivati. Non c'è movimento e dicembre è il mese in cui si fattura di più. E i ristori almeno per il momento non sono previsti».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATAM.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA