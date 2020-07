L'ESITO

CONSELVE Tutti negativi finora i tamponi eseguiti sabato sera sul personale e ospiti della casa di riposo e tra questi anche la paziente risultata positiva con il primo tampone di venerdì. Può così rientrare l'allarme alla Beggiato di Conselve, l'Ipab che era rimasta finora Covid-free.

Nella giornata di sabato era scattata l'emergenza dopo che ad una donna ultranovantenne, che aveva accusato sintomi febbrili nei giorni precedenti, era stato somministrato un tampone risultato positivo. Alla Beggiato in poche ore è entrata subito in azione una squadra di intervento composta dalle figure sanitarie che operano nella struttura, rientrate in servizio. Sono stati effettuati i tamponi sia ai degenti sia a tutto il personale, 197 persone per la precisione, e poco prima della mezzanotte sono stati consegnati al laboratorio analisi dell'ospedale di Schiavonia per essere processati. Nel primo pomeriggio di ieri sono arrivati i primi risultati, sicuramente incoraggianti: tutti negativi i tamponi, compreso quello dell'ospite risultata positiva in prima battuta. La signora tra l'altro, viene riferito dai responsabili della Beggiato, risulta essere sfebbrata e in buone condizioni, considerando l'età avanzata: nella serata di ieri le è stato ripetuto il tampone, mentre nella giornata di oggi lo stesso dovrebbe essere eseguito sui due figli della donna che erano stati a trovarla nella sede di via Traverso della casa di riposo.

L'azione svolta dal personale della Beggiato è stato celere ed efficace sia per l'effettuazione dei tamponi, sia per l'immediata attivazione del reparto Covid nel quale è stata trasferita l'anziana ospite, posto in un'ala isolata dell'ampio stabile che ospita la casa di riposo dove vivono circa 120 degenti. Anche se l'emergenza sembra rientrare, per il momento le visite da parte dei parenti degli ospiti restano sospese, in attesa che tutto l'iter di verifica dell'assenza del virus possa terminare: tutti i congiunti sono stati informati già nella giornata di sabato della temporanea interruzione delle visite, decisa dal presidente del consiglio di amministrazione Lorenzo Biancato, dopo essersi consultato con la direzione dell'Ipab e con le figure sanitarie che operano all'interno della stessa.

