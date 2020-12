L'ESEMPIO

PADOVA Cresce l'attesa per l'arrivo del vaccino anti-Covid negli ospedali padovani. Domenica sarà l'Azienda ospedaliera di Padova a ricevere il primo invio di 875 dosi destinate al Veneto (90 per l'ospedale). I primi a vaccinarsi saranno i direttori dei reparti in prima linea nella lotta al Coronavirus. Hanno già dato la loro adesione Ivo Tiberio, responsabile del reparto di Terapia Intensiva, Andrea Vianello della Fisiopatologia respiratoria, Annamaria Cattelan del reparto di Malattie Infettive e Andrea Spagna, direttore del Suem 118. Il vaccino sarà somministrato nella piastra ambulatoriale al piano rialzato del Policlinico.

«Mi sento come un apostolo in missione che crede nel valore della scienza e nella sicurezza del vaccino» dice il primario del pronto soccorso, Vito Cianci. «Voglio solo dare l'esempio che non bisogna avere paura di farlo». «In questo momento non ci sono terapie specifiche per combattere l'infezione da Coronavirus - dichiara il dottor Ivo Tiberio - il vaccino ci aiuterà ad uscire da questa emergenza che ha travolto il mondo. Dati autorevoli confermano che la vaccinazione è sicura. Io sono un clinico, non mi voglio spacciare per esperto di vaccini, ma credo nella ricerca e nella scienza. So che il vaccino ha passato tutte le fasi di studio ed è stato approvato dagli enti regolatori, e questo mi è sufficiente». Le dosi in Azienda ospedaliera verranno stoccate in freezer di ultima generazione, già presenti nell'hub cittadino, capaci di arrivare a - 80 gradi. «Il vaccino in questo momento è fondamentale e non abbiamo alternative sottolinea il dottor Andrea Spagna - Aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19 è doveroso. La situazione è critica, i medici e i sanitari la vivono sulla loro pelle. Il reparto di Pronto soccorso lavora senza sosta, le terapie intensive sono prossime alla saturazione. Visto che le misure di prevenzione non sono state adottate con sufficiente rigore dalla popolazione, il vaccino diventa una scelta obbligata». Tante le adesioni anche in Ulss 6 Euganea, dove verranno vaccinati 120 sanitari. La priorità sarà data agli over65.

Per la somministrazione sono stati scelti i poliambulatori all'ospedale di Schiavonia e all'ospedale di Cittadella (55 dosi ciascuno). Domenica, al cosiddetto V-Day, non mancherà il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta. «Un evento importantissimo commenta il manager - Domenica mattina arriveranno circa 120 dosi, è un numero simbolico. Si parte dal personale sanitario e si passerà poi alle case di riposo. Utilizzeremo un criterio anagrafico, partendo dai più anziani».

Altre 20 dosi spettano all'Istituto oncologico Veneto, domenica mattina il vaccino verrà somministrato nella palazzina dell'ex Busonera. La prima a vaccinarsi sarà Maria Giuseppina Bonavina, direttore sanitario dello Iov Irccs.

«Uno straordinario lavoro d'equipe a livello internazionale oggi consente l'arrivo del vaccino anti-covid in tempi record nei nostri ospedali. Ricorrere ad un'immunizzazione con i vaccini risparmia ogni anno due milioni e mezzo di vite. Per questo è fondamentale aderire a queste campagne». Il vaccino sarà somministrato ai medici impiegati nei reparti oncologici e ai chirurghi. «Tutti noi, per impegno etico, dobbiamo aderire alla campagna vaccinale conclude Bonavina - Il nostro compito è incoraggiare all'adesione. Io mi vaccinerò, sarò la prima dello Iov. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per rendere questo possibile».

