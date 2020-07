L'EPISODIO

PADOVA Cercano di passare la notte ai giardini dell'Arena, il guardiano cerca di impedirglielo e loro lo massacrano di botte. Scene da arancia meccanica nella notte tra martedì e mercoledì a due passi dalla Cappella degli Scrovegni. Attorno alle 3 e mezzo del mattino, infatti, l'addetto alla sicurezza che lavora per l'associazione culturale Mame che fa capo ad Antonio Colella è stato pestato a sangue da quattro persone. Associazione che, ormai da oltre un anno, sta gestendo le attività che hanno dato un nuovo volto all'area verde.

A quell'ora all'interno dei Giardini non c'era nessuno perché i chioschi erano tutti chiusi. A un certo punto il guardiano, un uomo sui 45 anni, ha notato degli strani movimenti. Tutto ad un tratto, gli si sono parate davanti 4 persone, probabilmente 4 spacciatori africani che avevano tutta l'intenzione di passare la notte sulle panchine del parco. Quando l'addetto alla sicurezza li ha invitati ad andarsene, è scatta la mattanza. Prima spintoni, poi calci e pugni. In quattro contro uno, un vero massacro.

Finito il pestaggio, gli spacciatori sono fuggiti. Il vigilante, invece, ha avuto appena la forza di chiamare i soccorsi. In poco meno di una decina di minuti, l'uomo è stato portato al Pronto soccorso, poi è stato ricoverato. Per lui un referto pesantissimo: tutti I denti rotti, 7 costole fratturate, una clavicola rotta. «L'hanno letteralmente massacrato ha confermato in serata Colella è impensabile che una persona rischi la vita per fare onestamente il suo lavoro». «Voglio che sia chiara una cosa ha aggiunto questi delinquenti hanno cercato di passare la notte nel parco, ma venivano da fuori. Purtroppo noi possiamo fare di tutto per portare la legalità ai giardini dell'Arena , ma se chi è preposto all'ordine pubblico non impedisce queste cose, noi possiamo fare ben poco. La nostra presenza ha reso vivibile il parco. Però, non possiamo sostituirci alle forze dell'ordine. Ciò che è successo la scorsa notte è gravissimo e qualcuno ci deve dare una risposta».

Il progetto di riqualificazione dei Giardini dell'Arena è stato fortemente voluto dal sindaco Sergio Giordani che, a più riprese, lo ha citato come esempio positivo per la lotta al degrado in città. L'episodio dell'altra notte, però, rischia di allungare un'ombra sinistra su un'iniziativa che è riuscita ad unire centrodestra e centrosinistra. Grandi sostenitori della rassegna promossa da Colella sono, infatti, anche i consiglieri di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton, Enrico Turrin ed Elena Cappellini.

Al.Rod.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA