MONSELICE «Pur nell'emergenza della situazione, l'attività all'ospedale Madre Teresa di Calcutta si sta pian piano normalizzando». A dirlo è Michele Magrini, infermiere di lungo corso proprio a Monselice e ora segretario della Uil Fpl di Padova. «L'iter per i tamponi si sta velocizzando e mi risulta ci sia un turn-over adeguato del personale. I pazienti, man mano che i tamponi risultano negativi, continuano ad essere dimessi». Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Monselice Giorgia Bedin, all'interno dell'ospedale Madre Teresa ci sono ancora 270 pazienti, a cui si aggiungono medici e infermieri che scrupolosamente continuano a seguirli. «I 1000 tamponi a Schiavonia tra dipendenti, utenti e pazienti hanno dato esito negativo ha spiegato ancora il sindaco Bedin - I tre casi positivi non si trovano più a Schiavonia, ma sono stati trasferiti a Padova, reparto Malattie Infettive. Il dirigente sanitario Benini invierà una mail riepilogativa sui servizi in funzione a Schiavonia e sulle modalità per far recapitare ai pazienti eventuali effetti personali necessari».

Intanto nella giornata di ieri, per gli operatori della Protezione Civile all'opera fuori dall'ospedale di via Albere c'è stata una dolce sorpresa. Un'azienda di Conselve associata all'Ascom Confcommercio ha infatti inviato ben 320 frittelle. Non solo un gesto di umana solidarietà, ma anche di speranza quello dell'Ascom Confcommercio e dell'azienda QB srl Desideria Bakery, che hanno voluto così esprimere la propria riconoscenza a quanti da quattro giorni sono impegnati nel presidio davanti all'ingresso dell'ospedale. Con il dolce è infatti stato recapitato ai volontari anche il plauso del presidente provinciale Patrizio Bertin a quanti «sono impegnati per la nostra salute in un momento particolarmente difficile per l'intera nostra comunità». «Abbiamo pensato ha dichiarato Samuele Tronchin, amministratore delegato della società conselvana di alleggerire il clima pesante che tutti, nessuno escluso, stiamo vivendo in questi giorni nell'intero territorio e che vogliamo superare anche con piccole cose come queste, però, ritengo, dall'alto valore simbolico».

