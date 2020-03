L'EPICENTRO

MONSELICE Oggi i lavori di sistemazione, domani la progressiva riapertura. È questo il piano della Regione per l'ospedale di Schiavonia, epicentro dell'emergenza Coronavirus in Veneto visto che proprio qui lo scorso 21 febbraio è morto il primo paziente colpito dall'epidemia. Quindici giorni dopo l'ospedale al confine tra Este e Monselice non sarà più un luogo blindato e fantasma. L'intenzione è quella di riaprire progressivamente alcuni reparti per riprendere nelle prossime settimane l'attività ordinaria. Negli ultimi giorni l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha avuto diversi contatti con il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta: sarà proprio l'azienda sanitaria a fornire un quadro più specifico sulle attività che ripartiranno e sulla riorganizzazione complessiva di un ospedale costruito cinque anni fa per mettere assieme quattro vecchie strutture.

L'IPOTESI

Questo è il piano a breve termine, ma sullo sfondo resta sempre l'ipotesi che il polo di Schiavonia diventi centro di riferimento per l'intera provincia per i ricoveri dei pazienti affetti da Coronavirus. Lo prevede la Regione in caso di un sostanzioso aumento di ricoveri che non renderebbe più sufficiente i reparti di Malattie Infettive e di Rianimazione dell'ospedale di Padova. «Siamo in emergenza, il ministero della Salute ci ha chiesto di prendere provvedimenti e noi dobbiamo rispondere» ha spiegato lunedì scorso la Lanzarin davanti a 90 sindaci padovani riuniti in prefettura. Nell'ospedale della Bassa Padovana saranno ricavati 50 posti letto, ma il piano regionale non guarda solo a Schiavonia: «Questa è una soluzione, ma non è l'unica - ha ricordato l'assessore -. Stiamo facendo valutazioni anche su altri ospedali. Ipotizzo Camposampiero e Cittadella, o magari Castelfranco. Ma è presto per fare altri ragionamenti».

ECCELLENZA

Sempre lunedì diversi sindaci della Bassa Padovana avevano manifestato vibratamente chiedendo di tutelare l'ospedale, ma la Lanzarin ha più volte spiegato le ragioni della giunta Zaia: «Nell'ambito delle azioni che stiamo individuando per ampliare i posti letto in tutta la regione si aggiungerà un servizio prezioso e di vera e propria eccellenza per tutto il sistema sanitario nella lotta e cura al virus. Al momento - ha spiegato - non c'è necessità di utilizzo perché abbiamo in tutto il Veneto oltre 500 posti che ci garantiscono di affrontare al meglio la situazione, ma il governo ha chiesto di attrezzarci nel caso la situazione peggiori. E noi dobbiamo farci trovare pronti».

L'area di Schiavonia fino a poche settimane fa destinata alla week day surgery (chirurgia settimanale o giornaliera) cambierà veste e ospiterà 50 posti letto per affrontare un eventuale picco di epidemie. Il reparto in questione è collocato al primo piano e gode di un accesso separato rispetto al resto dell'ospedale. Un blocco a sé stante, dunque, in grado di evitare qualunque contatto con gli altri reparti.

LE DIMISSIONI

Nella prima settimana molti pazienti erano rimasti bloccati all'interno senza poter uscire e tutti erano stati sottoposti a tamponi. Da cinque giorni i cento pazienti in buone condizioni hanno iniziato a lasciare i reparti, mentre l'Ulss riorganizzava i laboratori nelle altre sedi ospedaliere. L'altro ieri intanto il dg Scibetta ha annunciato un nuovo acquisto per l'ospedale di Schiavonia. Si chiama robot Da Vinci ed è un «gioiello della chirurgia mininvasiva in sala operatoria, che realizza la perfetta simbiosi tra la macchina intelligente e il medico specialista che ne ha assoluto controllo». Schiavonia riparte anche così.

Gabriele Pipia

