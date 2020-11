L'EMIGRANTE

CITTADELLA Laura Santi era da diverso tempo ospite del centro anziani di Borgo Bassano a Cittadella. É mancata ieri, a 89 anni. Era uno dei numerosi ospiti della casa per anziani colpiti dal Covid-19. Nella struttura si trovava per necessità di salute, purtroppo non era più possibile l'assistenza tra le mura domestiche.

Una grande famiglia quella della signora Laura, costruita insieme al marito Angelo Alberton, mancato nel 1987. Una coppia che ha conosciuto la fatica del lavoro anche a migliaia di chilometri di distanza e precisamente in Canada. Sono andati a lavorare oltreoceano per diversi anni, poi la coppia è rientrata nell'amata terra di origine, a Pozzetto di Cittadella, dove Laura si era ritagliata il ruolo di casalinga.

La famiglia negli anni è crescita di numero, segno che i coniugi sono stati un grande esempio. Il nucleo di origine è composto dalle figlie Bianca coniugata con Francesco e Maria Teresa e dal figlio Mauro sposato con Franca. Numerosi i nipoti: Lisa con Alessandro, Giulio, Alberto con Giada, Margherita, Federica e Sara e poi i pronipoti: Tommaso, Nicole, Sofia e Francesco. I sentimenti verso la mamma, nonna e bisnonna sono espressi anche attraverso un pensiero scelto dai familiari che accompagna l'epigrafe: «Chi è amato non conosce morte, perchè l'amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, perchè l'amore fa rinascere la vita nella divinità». É un componimento della grande poetessa Emily Dickinson. La preghiera di suffragio si svolgerà oggi alle 20 nella chiesa parrocchiale di Pozzetto dove sabato alle 10 saranno celebrate le esequie. Al termine della funzione, la salma sarà cremata.

