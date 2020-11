L'EMERGENZA

PADOVA Si ricomincia. Dall'inizio di ottobre la centrale operativa del Suem 118 ha visto un aumento sempre più evidente di telefonate di pazienti con problemi respiratori dovuti al coronavirus che ormai da qualche settimana è tornato alla carica. «Siamo in una fase ancora gestibile, ci siamo attrezzati», rassicura Andrea Spagna, direttore del Suem 118. Via via le telefonate sono cominciate a diventare sempre di più, chiaro indice che siamo entrati nel pieno della seconda ondata, così come ha confermato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Luciano Flor, solo qualche giorno fa.

LE RICHIESTE

«Siamo nell'ordine di 40/50 interventi al giorno sia per persone che hanno contratto l'infezione sia per casi sospetti spiega Spagna Metto insieme le due tipologie perché quando abbiamo il sospetto che un paziente possa essere positivo dobbiamo attuare tutte le misure di precauzione che abbiamo nel caso della certezza della positività». Considerando ciò che è accaduto la scorsa primavera, il Suem 118 ha fatto scorta di dispositivi di protezione come mascherine, camici, guanti e la dirigenza ha deciso di dedicare due mezzi esclusivamente al trasporto di persone positive al coronavirus, così da lasciare il resto delle ambulanze al servizio di tutti gli altri pazienti. «Su tutto il territorio della provincia abbiamo 25 ambulanze a cui se ne sono aggiunte altre due proprio in vista di una nuova ondata elenca Spagna Abbiamo preso questa decisione perché abbiamo previsto un aumento del carico di lavoro e non volevamo farci trovare impreparati. Alla centrale operativa normalmente lavorano cinque infermieri e due medici per ogni turno. Per ora non abbiamo necessità di altro personale e, in ogni caso, sulle ambulanze ci sono persone altamente specializzate, volontari compresi che affrontano mesi di addestramento. In questo momento posso dire che riusciamo a gestire la mole di lavoro».

LA SITUAZIONE

Rispetto a febbraio il centralino del Suem sta ricevendo meno telefonate perché le persone hanno capito che prima di tutto devono rivolgersi al proprio medico di base, quindi chi telefona lo fa per reali emergenze o su suggerimento del proprio medico. «Per Covid riceviamo 70/80 telefonate al giorno dice il direttore del 118 Normalmente riceviamo 500 telefonate a livello generale. Ricordo che il primo giorno dopo lo scoppio della pandemia abbiamo ricevuto una cosa come 1800 telefonate. All'epoca le persone avevano paura, non sapevano cos'era questo coronavirus quindi il primo punto di riferimento per ogni minimo sintomo eravamo noi, è comprensibile. Poi con l'attivazione dei diversi numeri verdi a livello locale e regionale la quantità di chiamate è via via calata fino a normalizzarsi».

Ma c'è un fenomeno che in questo momento è monitorato attentamente: quello degli asintomatici che per altri motivi hanno bisogno di un'ambulanza. «Si è verificato più di qualche caso di pazienti che una volta arrivati in ospedale per altre patologie si sono rivelati anche positivi al Covid-19. È un fatto insidioso perché il rischio per il personale sanitario c'è ed è evidente ma ci teniamo pronti a tutto. È difficile prevedere con precisione l'evoluzione dei contagi, anche se esistono dei modelli matematici che possono aiutare. Speriamo di non arrivare allo stesso carico che c'era in primavera ma è difficile dirlo ora. Sono preoccupato quanto lo sono tutti gli altri».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA