PADOVA Resta alto il muro del silenzio che circonda lo storico ospizio Maria Bambina di via San Massimo, gestito fin dalla fine dell'Ottocento dalle suore di Carità. Ma se la struttura fino a ieri negava la presenza ospiti e dipendenti positivi al Coronavirus i dati ufficiali e le voci di corridoio parlano di una realtà ben diversa. Delle 66 ospiti donne presenti nella casa di riposo a inizio emergenza, oltre il 57% era risultato positivo al Covid-19, 38 in totale. Ad esse si aggiungevano 17 operatori e le vittime ufficializzate tra l'8 e il 15 aprile risultavano tre: la 95enne Teresina Simionato di Noventa Padovana, Maria Rossi di Saonara di 101 anni entrambe decedute nella struttura e la 93enne Bianca Vettore morta dopo il ricovero a Schiavonia. La conta sarebbe però drammaticamente più alta: almeno sette sarebbero le anziane ospiti spirate negli ultimi giorni con i sintomi della malattia. Alcune in via San Massimo, altre in ospedale, alcune in condizioni già gravi prima di contrarre il virus ma tutte transitate nella Ipab. L'unica conferma dal Maria Bambina è la scarsità di personale, con diverse unità costrette all'isolamento domiciliare.

Amministratori, ospiti, collaboratori e famigliari, tutti con il fiato sospeso al centro servizi Bonora di Camposampiero in attesa dell'esito dei tamponi eseguiti in questi giorni. Il bollettino ufficiale parla di 25 contagiati tra i degenti della casa di riposo di via Bonora su un totale di 222 persone e di 12 operatori positivi tra i 160 dipendenti della struttura. I pazienti malati sono isolati dal resto dei reparti in una apposita area chiamata nucleo covid, mentre gli operatori sono tutti a casa. Nessuno, a ieri, presentava condizioni cliniche preoccupanti.

Resta stazionaria la situazione alla Residenza al parco di Galzignano, dove si registra una sorta di equilibrio fra pazienti che rientrano dall'ospedale di Schiavonia e quelli che invece entrano nel reparto di terapia intensiva. Il numero dei pazienti che ancora sono ricoverati al polo sanitario della Bassa, è ancora di 10 persone, alcune delle quale in situazioni critica. Sotto osservazione invece gli ospiti della comunità, che stanno concludendo il terzo giro di esame del tampone, dal quale verrà definito il tipo di trattamento nei confronti di una decina di ospiti asintomatici.

