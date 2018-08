CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAPADOVA Il Comune ha previsto anche quest'anno, in previsione di giornate particolarmente afose come quelle di questi giorni, un piano caldo, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi, distribuendolo nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell'Urp del Comune e dell'azienda ospedaliera, nei distretti Ulss e nelle farmacie comunali.SERVIZI SOCIALI«L'estate è un periodo delicato per le persone...