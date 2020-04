L'EMERGENZA

MONSELICE/GALZIGNANO Continua senza sosta il lavoro all'interno del Centro Servizi Anziani, dove nella giornata di ieri c'è stata una nuova rivoluzione degli spazi per procedere ad un'ulteriore separazione tra ospiti negativi e positivi. Gli ultimi tamponi pervenuti hanno infatti confermato la positività al Covid-19 di alcuni ospiti che al tampone precedente erano risultati negativi, ma anche di due operatori. «Si tratta di due persone completamente asintomatiche spiega il commissario straordinario, il dottor Lunghi - hanno sempre utilizzato tutti i dispositivi di protezione individuale e seguito tutte le avvertenze e loro stessi non riescono a spiegarsi in che circostanze possano aver contratto il virus. Per quanto riguarda la carenza di personale, devo dire che almeno stanno rientrando in servizio alcuni operatori in malattia e che ora risultano a tutti gli effetti guariti». Tra le novità della giornata di ieri al Centro Servizi Anziani rientra anche l'avvio dei testi sierologici, i cosiddetti testi veloci. «In questa fase possono dare un contributo sull'evoluzione della malattia all'interno della struttura spiega il dottor Lunghi - aiutandoci anche a capire se alcuni ospiti sono guariti o comunque in via di guarigione». Seppure all'interno della struttura siano ormai rimasti pochi pazienti negativi, il dottor Lunghi ha spiegato che dal punto di vista medico e organizzativo la situazione continua a essere sotto controllo. I protocolli seguiti dal Csa sono infatti risultati corretti in ogni aspetto, come ha avuto modo di verificare lo stesso dottor Lunghi durante un colloquio con il dottor Jacopo Monticelli, consulente infettivologo dell'Ulss 6.

A Galzignano è difficile parlare con le famiglie che hanno visto entrare il loro caro in casa di riposo, per apprenderne poi il decesso in un letto di ospedale ad opera del Covid-19. Nei giorni scorsi, quando è salito a 13 il conto delle vittime, non sono mancate situazioni tese fra la direzione della Residenza al Parco e i famigliari colpiti dal lutto, pronti a chiedere ragione e giustificazione di aggravamenti diventati poi fatali. «Abbiamo sempre risposto con trasparenza ha risposto il portavoce della struttura, Davide Vecchi alla luce di contatti che sono rimasti quotidiani. Tante sono le famiglie che continuano a dimostrarci fiducia. Con quelle che riservano critiche e dubbi, peraltro giustificabili quando si perde un congiunto, cerchiamo di recuperare il rapporto a fronte di una linea di condotta chiara e coerente, evidenziando che si sta facendo di tutto per governare la crisi e che, di fronte a certi quadri clinici, non si poteva assolutamente fare di più». Nella casa di riposo, tuttavia, pur nel vuoto segnato da tante perdite, la strada per la normalizzazione della situazione sembra già imboccata. Al rientro dei primi anziani dall'ospedale di Schiavonia, subito isolati nel reparto riservato ai positivi, fa riscontro il recupero delle figure più importanti in organico. «Oltre ad un medico e a diversi infermieri continua Vecchi è fondamentale il rientro della coordinatrice, cui è affidato un ruolo strategico. E che ha dovuto in gran parte, sia pure da casa, tenere stretti i contatti con i famigliari di ospiti interessati dalle patologie più gravi o più lievi». A breve sarà concluso il terzo giro del tampone per tutti gli ospiti. Sotto particolare osservazione sono una trentina di anziani (la metà di quelli positivi) risultati asintomatici, che la direzione intende risolvere stabilendo l'isolamento o il trasferimento nella cosiddetta area verde.

Ca.B.-L.P.

