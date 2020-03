L'EMERGENZA

MONSELICE Continua ad allungarsi, purtroppo, l'elenco degli ospiti del Centro Servizi Anziani di Monselice sconfitti dal Covid-19.

Ieri è mancato all'ospedale Madre Teresa di Calcutta l'87enne Francesco Gallo. Era stato ricoverato giovedì a seguito di una forte insufficienza respiratoria e di una desaturazione di ossigeno.

L'anziano soffriva di patologie pregresse e il suo fisico già debilitato non è riuscito a lottare a lungo contro il coronavirus. Francesco ha lasciato la sorella Silvana. L'87enne è il quinto deceduto tra gli ospiti della casa di riposo monselicense. Prima di lui si sono spenti Maria Baratto, 90 anni, Danilla Carraro, 92 anni, Giovanni Battista Bottin, 94 anni, e Maria Bottaro, 85 anni.

La situazione nella struttura di via Garibaldi continua ad essere difficile. Ben 75 ospiti e 19 operatori sono infatti risultati positivi al tampone, mentre altri 31 ospiti sono in attesa di ripetere l'esame, dato che il primo al quale sono stati sottoposti ha dato un risultato dubbio: o sono all'inizio della sintomatologia, o sono già in via di guarigione.

«Al momento cerchiamo di tenere ogni cosa sotto controllo. assicura il dottor Francesco Lunghi, commissario straordinario fresco di nomina Ma ho l'impressione che questa sarà la settimana più dura: credo che dalla prossima le cose cominceranno a migliorare. Il problema principale rimane la carenza di organico, sia ausiliari sia infermieri. Quelli operativi stanno facendo turni massacranti, di almeno 10 ore. Sono bravissimi ed efficienti, stanno facendo un lavoro enorme, ma è impensabile che vadano avanti con questo ritmo per un altro mese».

Anche a livello psicologico lo sforzo degli operatori è notevole, così come faticosa diventa anche la più piccola azione di routine.

«Anche la vestizione è diventato qualcosa di complesso. spiega il dottor Lunghi Quando arriva in struttura, ogni turnista trova un kit monouso e deve indossare una tuta completa, un camice sovrapposto, calzari, occhiali, una mascherina Ffp2, una seconda mascherina chirurgica, un copricapo e due paia di guanti. Finito il turno, si deve spogliare, mettere il tutto in una busta di plastica per lo smaltimento. Trovare tutti i dispositivi necessari non è semplice, li stiamo ordinando da ogni paese possibile. Lunedì dovrebbero arrivare mille tute, mentre per metà della prossima settimana dovremmo ricevere altri dispositivi da Shanghai».

Dal punto di vista sanitario, poi, tutti gli ospiti sono tenuti strettamente sotto controllo, così come dal punto di vista assistenziale e di supporto psicologico dalla equipe medica e paramedica.

«Ogni paziente ha una propria scheda, in cui vengono annotate anche le quattro misurazioni al giorno della temperatura e della saturazione dell'ossigeno. spiega Lunghi Abbiamo iniziato a trattare gli ospiti malati. Il dottor Giorgio Brigato e il dottor Davide Strada seguono dal punto di vista medico tutti gli ospiti alla stregua di una corsia ospedaliera e a loro va il mio vivo ringraziamento. Facciamo due briefing al giorno, una alla mattina e uno al pomeriggio, valutando la situazione di ogni singolo paziente. L'altro grande ringraziamento va al personale infermieristico e oss, che pur sottoposto a turni molto pesanti e stressanti lavora con grande senso di responsabilità e civico».

«Insomma, - conclude Lunghi - abbiamo un gruppo valido, efficiente, motivato e consapevole del momento critico che stiamo attraversando. Il personale amministrativo sta lavorando a pieno ritmo per poter garantire tutte le risposte strutturali, di protezione individuale e organizzative».

Camilla Bovo

