LA COMUNICAZIONE

PADOVA Ha spedito cinquantamila mail destinate ad altrettanti cittadini padovani che avevano dato l'autorizzazione a utilizzare i loro contatti. A inviarle è stato Sergio Giordani con un preciso intento: far chiarezza sul problema del Coronavirus, anche alla luce del fatto che la gente continua a chiedere informazioni sulla situazione, tanto è vero che padovanet, il sito del Municipio, è stato letteralmente preso d'assalto: gli accessi in poco tempo sono aumentati addirittura del 300%, con 100mila persone che lo hanno consultato. Oggi, sempre via mail, la medesima comunicazione sarà girata pure alle oltre 1.200 associazioni iscritte al registro comunale. Nella missiva il primo cittadino fornisce una serie di informazioni, riguardanti l'ordinanza del Ministero della Salute che impone la sospensione di manifestazioni, la chiusura dei servizi per l'infanzia, delle scuole e dei musei, oltre a un decalogo sui comportamenti da seguire per evitare il contagio: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; proteggersi con la mano in caso di tosse, o starnuti; non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; detergere le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina se si sospetta di essere malati, o se si assiste pazienti con patologie; non temere pericoli di contagio dai prodotti made in Cina e dai pacchi che arrivano da lì; contattare il numero Verde 1500 in presenza di febbre, o tosse, o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. E ribadisce anche che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus.

IL COMMENTO

«La linea che stiamo seguendo - ha osservato lo stesso Giordani - è quella di fare significativi sforzi di informazione attraverso tutti i canali a nostra disposizione. Questo sia per far arrivare ai padovani informazioni corrette e raccomandazioni giuste, sia perché solo in questo modo evitiamo panico e allarmismi che non aiutano». «Comprendo la preoccupazione delle persone - ha proseguito il sindaco - e proprio per questo stiamo facendo di tutto per essere vicini alla popolazione con modalità corrette e di buon senso, ma senza cavalcare l'emotività. Girano troppe fake news e sono in azione tanti sciacalli che seminano bufale: bisogna essere duri con questi individui spregiudicati, invitando tutti i cittadini ad attingere le informazioni dai canali ufficiali. A Padova la situazione è monitorata e sotto controllo, le Istituzioni lavorano bene e coordinate, il mio invito è di attenersi alle precauzioni igieniche e alle buone pratiche suggerite, ma nel contempo di vivere la città in maniera normale, ferme restando le nuove prescrizioni in vigore fino al primo marzo. L'unità della comunità padovana e il senso civico faranno la differenza in questa sfida». «Certo - ha concluso il sindaco - il nostro territorio è in sofferenza e ci aspettiamo quindi che il governo faccia la sua parte standoci vicino non solo dal punto di vista sanitario, come sta facendo, ma anche sostenendo le attività produttive con iniziative serie per tutto il tempo che sarà necessario».

LA PREOCCUPAZIONE

Intanto a esternare le loro preoccupazioni ieri sono stati gli agricoltori. «Stiamo riscontrando un calo del 40% delle prenotazioni negli agriturismi della zona dei Colli Euganei e, nel contempo, una minore domanda di prodotti tipici locali - ha sottolineato Maurizio Antonini, direttore della Cia, Confederazione Italiana Agricoltori - Siamo molto preoccupati, e non solo per quell'area. Oggi, infatti, è tutta la Provincia, se non addirittura la Regione, che nell'immaginario collettivo viene considerata poco sicura. Rischiamo che le perdite aumentino in maniera esponenziale già nel brevissimo termine e stiamo parlando di produzioni di eccellenza che potrebbero subire uno stop ancor più grave da qui ai prossimi giorni. Per questo chiediamo al governo centrale dei fondi straordinari a vantaggio delle imprese coinvolte direttamente dall'emergenza Coronavirus e che queste risorse vengano gestite direttamente dalle Camere di Commercio». «Da un paio di giorni Vò è completamente isolata. Un comprensorio ad alta vocazione agricola con circa 197 aziende agricole, delle quali una ventina di agriturismi. La nostra associazione di categoria non lascerà soli gli imprenditori del territorio: le altre Istituzioni facciano altrettanto».

Nicoletta Cozza

