CAMPOSAMPIERO È chiusa l'edicola di Maria Moro, in via Contra' Rialto a Camposampiero. Il titolare Walter Franceschini è a casa, positivo al covid. L'uomo che abita a Loreggia e che da tanti anni gestisce l'unica edicola in centro storico con la moglie Maria, domenica mattina ha cominciato a sentirsi male. Una volta eseguito il tampone e scoperta la positività al virus, ha informato tante persone che conosceva che erano entrate a comprare il giornale negli ultimi giorni, ma è stato impossibile contattare tutti.

Raggiunto ieri al telefono, Franceschini è apparso provato: «Mi sono sentito male e ho contatto il mio medico- ha detto - Subito abbiamo deciso di chiudere il negozio. È impossibile stabilire quante persone siano entrate domenica mattina per acquistare il quotidiano o un'altra rivista. Di alcuni avevo il recapito telefonico e li ho personalmente chiamati per avvertire della mia positività al covid». Da oggi le persone che sono abbonate ad un giornale possono ritirarlo all'edicola Pierazzo, vicino all'ospedale, a fianco del bar all'Angolo chiuso dalla settimana scorsa sempre a causa di un contagio del coronavirus.

La situazione a Camposampiero, ogni giorno che passa, preoccupa sempre più per il numero di persone contagiate e in isolamento a casa. La sindaca Katia Maccarrone nel comunicare che i dati ufficiali forniti dall'ulss 6 Euganea dicono di 176 casi positivi e altre 85 persone in sorveglianza passiva, conferma che non è assolutamente il momento di stare tranquilli e abbassare la guardia: «Alcuni cittadini malati sono anche ricoverati all'ospedale in condizioni non buone - conferma la sindaca - La pressione sul nostro pronto soccorso è ancora alta, e sono coinvolte peersone di diverse età. Molte famiglie vivono momenti difficili, i sanitari sono in prima linea nell'assistere i nostri ammalati, che non possono purtroppo avere i loro familiari vicini. Sono davvero vicina di cuore a tutti loro».

La sindaca Maccarrone ha recentemente ricordato pubblicamente che le parrocchie e la protezione civile sono a disposizione per aiutare persone che sono in difficoltà per i più diversi motivi.

Luca Marin

