L'ECONOMIA

PADOVA Le categorie economiche fanno i primi bilanci post pandemia. E lo scenario è tra i peggiori dell'ultimo decennio. Turismo e commercio, come evidenziano i numeri di Unioncamere-Infocamere, sono in ginocchio, mentre sono oltre 29 mila gli eventi cancellati, con una perdita di introiti che va dai 130 ai 190 milioni di euro. E non è migliore la situazione dei cassintegrati delle imprese artigiane, visto che il governo non ha ancora fatto pervenire i soldi al Fondo di Solidarietà che poi li eroga ai lavoratori.

ASCOM

La fotografia scattata da Unioncamere InfoCamere presenta dati significativi. «Se ci limitiamo ai numeri del nostro comparto spiega Patrizio Bertin, presidente di Ascom-Confcommercio la gravità della situazione appare netta. Le imprese attive nel commercio al dettaglio al 31 marzo erano 9.236 con 102 nuove iscrizioni e 348 cessazioni. La situazione risultava meno marcata nel commercio all'ingrosso, con 9.821 aziende attive, 135 nuove iscrizioni e 303 cessazioni. Ma nel secondo trimestre ci aspettiamo dati ancora peggiori». «Ma se c'è un settore continua Bertin su cui la crisi ha avuto effetti pesanti fin dal primo momento, questo è il turismo. Considerando gli alloggi, cioè hotel, B&B e altro, le 292 imprese attive hanno visto l'iscrizione di 2 nuove attività e la cessazione di una. In compenso la ristorazione (che sono bar e ristoranti) ammontava a 4.314 imprese attive dopo aver registrato 42 nuove iscrizioni, ma ben 141 cessazioni».

Numeri più contenuti per le agenzie di viaggio: tra Padova e provincia, al 31 marzo, ne risultavano attive 199 con 3 nuove iscrizioni, ma già 9 cessazioni. «Purtroppo aggiunge Bertin - i dati che troveremo nella rilevazione del 30 giugno non potranno che essere ulteriormente negativi, anche per i pochi aiuti che sono arrivati».

CONFARTIGIANATO

Da Confartigianato, invece, si leva il grido d'allarme per gli eventi cancellati. Matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime e congressi: sono oltre 29mila quelli che mancheranno all'appello. A oggi sono state rinviate quasi tutte le celebrazioni di aprile, maggio e giugno e, a detta degli operatori, sarà lo stesso pure per quelle della seconda metà dell'anno. «Il comparto ha urgente bisogno di sostegni concreti - spiega Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Padova -. Chiediamo alla Regione che possa avere risorse a fondo perduto». «Si tratta - ha aggiunto - di 4561 aziende coinvolte e nei primi tre mesi dell'anno ne abbiamo già viste chiudere ben 113. A questo mondo mancano dai 130 ai 190 milioni di euro: tanto vale lo svolgimento degli eventi». In un anno, si celebrano 2.459 matrimoni, 5182 battesimi, oltre 13.400 ragazzi ricevono la prima comunione e si organizzano 8mila eventi, per un totale di 29.104 appuntamenti che attivano oltre 140 diverse attività, raggruppabili in 7 macro aree: abbigliamento e accessori cerimonia (374 aziende ), allestimenti, alloggi e location (557), Artistico (197), Bellezza (2.122), intrattenimento, audio, video e foto (179), ristorazione e catering (879) e trasporto persone (253). I più penalizzati risultano essere bellezza, sartorie e catering.

CIG

Boschetto denuncia poi i ritardi nell'erogazione delle risorse per la Cig. «E' inaccettabile ha detto il ritardo immotivato nel trasferimento delle risorse stanziate dal Decreto Rilancio per le prestazioni di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese artigiane. Dal 19 maggio è trascorso più di un mese e i soldi non sono ancora arrivati. I Ministri del Lavoro e dell'Economia ci spieghino perchè».

METALMECCANICI

Un'ulteriore preoccupazione arriva dal presidente delle Officine meccaniche di Confartigianato Imprese, Federico Boin: «Gli ordini si stanno esaurendo - annota - e i nostri dipendenti non ricevono la cassa integrazione. Lo Stato non può lasciar morire le nostre aziende». Nel settore, in provincia di Padova, operano 2.934 imprese. «Gli addetti del comparto sono 12.481, per molti di loro è stato applicato l'ammortizzatore sociale, ma i soldi tardano ad arrivare. Ora abbiamo il timore di perdere personale formato negli anni».

Nicoletta Cozza

