L'ECONOMIA

PADOVA I mesi estivi registrano segnali positivi dalla produzione industriale padovana, che mostra un +15,3% come effetto dell'attenuazione delle misure restrittive anti-Covid. Il risultato però risulta inferiore alla media regionale del +23,7% e muterà presto a seguito degli ultimi provvedimenti. È quanto emerge dall'indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere del Veneto condotta su un campione di imprese manifatturiere della provincia con più di 10 addetti. Lo studio è stato presentato ieri dal presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, e del presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono.

Il terzo trimestre del 2020 risente dell'emergenza ma anche dell'attenuazione delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Covid-19 che hanno permesso in parte di evitare il crollo dell'attività industriale emerso nei primi sei mesi dell'anno. L'attività industriale registra un calo di produzione (-2,5%) e fatturato (-3,1%). Stabili gli ordini interni (-0,4%) ed esteri (-0,1%).

I SEGNALI

«Siamo di fronte a uno dei momenti più bui per il sistema produttivo italiano dichiara Santocono -. Le nostre imprese stanno vivendo un periodo drammatico con conseguenze molto pesanti. Proprio in questo perdurare della crisi, l'indagine offre informazioni sullo stato di salute della nostra industria manifatturiera tali da consentirci una comprensione di quanto essa necessiti in termini di attenzione e aiuti. Dopo un'estate trascorsa tra segnali di ripresa e fiducia legati all'allentamento delle misure di contenimento della pandemia che hanno fatto segnare un importante rimbalzo congiunturale, in queste ultime settimane l'emergenza sanitaria si è riproposta con indiscutibile criticità facendo prefigurare un futuro di maggiore incertezza. Eppure, dall'inizio della pandemia, le nostre imprese non hanno mai mollato dimostrando tutta la loro resilienza dinanzi alla recessione sanitaria».

IL CONFRONTO

Dai dati sulla demografia d'impresa relativi al terzo trimestre, considerato il periodo Covid, ci si poteva attendere una contrazione del numero di imprese. I dati elaborati dalla Camera di Commercio di Padova fotografano invece il contrario: tra luglio e settembre lo stock delle sedi di impresa attive patavine rimane pressoché stabile (+119 unità). Stazionarietà che si aggiunge al leggero aumento registrato nel secondo trimestre (+217 sedi), così che, osservando nel suo insieme il periodo da fine marzo a settembre, per così dire il periodo culmine dell'emergenza sanitaria, la consistenza delle imprese a Padova cresce di +336 unità.

Elisa Fais

