MONSELICE È un grande risultato quello ottenuto dallo Iov di Padova, confermato Irccs oncologico, ovvero Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, dal Ministero della Salute, come sancito dal decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile. E lo è ancora di più in virtù dell'estensione ottenuta: ora possono vantare lo stesso riconoscimento le sedi destinate alle cure oncologiche negli ospedali di Castelfranco Veneto (Treviso) e Schiavonia.

La sede all'interno dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta è operativa dal luglio 2018 per la Radioterapia e si è mostrata all'altezza del riconoscimento. È infatti dotata di tecnologie in grado di offrire trattamenti di alta precisione. Nei suoi bunker sono presenti tre apparecchiature ad altissima tecnologia: un acceleratore lineare, uno degli strumenti più avanzati per la cosiddetta radioterapia di precisione, una tomoterapia di nuova generazione, che permette di trattare simultaneamente lesioni multiple in una sola seduta, e un tomografo computerizzato-simultac (primo in Italia) che consente di avviare il Piano Terapeutico premettendo l'acquisizione di immagini in organi che per loro natura sono in continuo movimento.

«Questo riconoscimento viene dato ogni due anni, dopo una fase di verifica molto complessa che tocca diversi aspetti, quali l'efficienza dell'organizzazione, le strutture e le attrezzature, quindi il livello tecnologico, le attività di cura, poi l'aspetto scientifico, con la ricerca a livello nazionale e internazionale. spiega il Direttore Generale dello Iov di Padova Giorgio Roberti L'istituto era Irccs da diversi anni, con le sue tre sedi padovane. Nell'aprile 2019 abbiamo quindi chiesto conferma al Ministero, ma anche l'estensione del riconoscimento alle due nuove sedi operative, attive da metà 2018».

L'iter è stato piuttosto complesso e ha previsto l'invio della documentazione al Ministero, seguito nell'ottobre scorso dalla visita di una commissione ministeriale, che ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti. «È un grande risultato, frutto dell'impegno di tutti gli operatori, ma anche di un'attenta programmazione da parte della Regione, che non ci ha mai fatto mancare il proprio supporto. afferma Roberti Questo riconoscimento ci potrà aiutare, concretamente, ad ottenere nuovi finanziamenti per la ricerca dal Ministero della Salute, che valuterà diversi parametri: come quello Scienza, che ci vede al 4° posto in Italia su 51 Irccs, e quello relativo all'indice di citazione, che ci vede al 2° posto. Viene anche tenuto in considerazione il numero di cure sperimentali e innovative».

Soddisfatta del riconoscimento è anche l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. «Una bella notizia e un riconoscimento meritato, sia per la storica eccellenza dello Iov, sia per l'ingresso di due realtà significative della sanità veneta come gli ospedali di Castelfranco e Schiavonia, dove le attività legate allo Iov stanno portando nuova linfa scientifica e una indiscutibile crescita di caratura nel sistema oncologico nazionale e nella Rete oncologica regionale commenta - In questo campo sia a Castelfranco che a Schiavonia sono stati fatti significativi progressi in termini di servizi e cure, e altri ne verranno con il lavoro nel tempo. Questa scelta del Ministero è anche il riconoscimento della validità della programmazione scelta dalla Regione sul piano dell'organizzazione della lotta al tumore: diffondere le eccellenze su tutto il territorio, costruendo una rete sempre più capillare di eccellenza diffusa sul territorio».

Camilla Bovo

