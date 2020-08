L BILANCIO

PADOVA/CAMPOSAMPIERO Dopo due mesi di stop, il coronavirus si è portato via un'altra vittima nel padovano. Ieri è deceduta un'anziana ospite della casa di riposo Moretti Bonora di Camposampiero, ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Padova. Maria Fina aveva 95 anni, ed era stata contagiata lo scorso 17 luglio dalle tre operatrici camerunensi che, ignare di essere positive al Covid-19 dopo aver partecipato a Padova alla commemorazione di un connazionale, hanno lavorato per oltre una settimana tra i reparti della struttura per anziani. La famiglia ora ci vuole vedere chiaro. E tramite i suoi legali ha presentato un esposto in Procdura.

Maria Fina, nata a Pola il 7 luglio 1925, ex insegnante, dopo un breve periodo di sistemazione nella zona di astanteria creata dalla direzione della casa di riposo, era stata ricoverata a Padova. Anche se il direttore del centro Bonora Stefano Gallo tiene a ribadire che «il quadro clinico della signora Fina era già molto critico in precedenza», i familiari della donna vogliono capire cos'è accaduto affinché siano accertate le cause esatte del decesso e le eventuali responsabilità. Sarà il pubblico ministero della procura di Padova Roberto Piccione ad avere in mano il fascicolo del caso, mentre lunedì il medico legale Antonello Cirnelli eseguirà l'autopsia sul corpo della novantacinquenne. La denuncia, sottoscritta dal figlio dell'anziana R.L., è stato depositato ieri in Procura per tramite dei legali veneziani Augusto Palese e Gian Luca De Biasi, i quali hanno nominato quale loro consulente di parte il medico legale veneziano Gianni Barbuti. Nella nota dei legali risulta che l'anziana era ospite da circa tre anni alla Bonora di Camposampiero. Era costretta a letto a causa di pregressi problemi ortopedici, ma lucida e collaborante: faceva le parole crociate, leggeva giornali e libri.

«Nel periodo da sabato 11 a venerdì 17 luglio presso la struttura di Camposampiero per anziani - sostengono gli avvocati - viene accertata la positività di alcuni membri del personale: almeno 3 lavoratori risultano positivi a Covid-19, dei quali almeno un dipendente camerunense della cooperativa che ha l'appalto per le pulizie della struttura, oltre a 2 lavoratori addetti ad altre cooperative». «Il contagio - afferma l'avvocato Palese - sembra essersi originato dai camerunensi delle cooperative che avevano appalti nella struttura, dopo che in un parco pubblico di Padova era stata autorizzata una veglia funebre della comunità africana, che causava un assembramento incontrollato di oltre 200 persone: venerdì 17 luglio, alla comparsa di sintomi febbrili, l'anziana risultava positiva al tampone per covid». Per i legali della famiglia, i congiunti non erano stati informati della presenza nella struttura di positività al Coronavirus. Solo quel giorno il figlio riceveva la notizia del contagio e del fatto che sarebbe stata chiamata a minuti l'ambulanza per disporre il ricovero della madre in ospedale. Solo martedì 21 luglio, a fronte del peggioramento del quadro clinico, l'anziana veniva ricoverata d'urgenza nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale universitario di Padova, già con una polmonite interstiziale in atto.

«A nulla - concludono gli avvocati che ora chiedono di esaminare il caso per valutare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali - è valso un ultimo tentativo terapeutico a mezzo di somministrazione di plasma iperimmune tanto che la situazione ormai era divenuta irreversibile».

Con la morte di Maria Fina, la triste conta dei decessi legati al Covid sale così a 322 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore il bollettino emesso da Azienda Zero conta sedici nuovi casi di coronavirus. I contagi dal 21 febbraio ad oggi sono arrivati a 4.249. Sale a 263 il numero di positivi al tampone, cinque in più rispetto all'altra sera. Risulterebbe contagiato anche un medico ferrarese che lavora a Padova. I guariti invece raggiungono quota 3.664, si sono negativizzate dieci persone in più. Rimane alto il numero di residenti in provincia di Padova in quarantena, in questo momento sono in isolamento domiciliare fiduciario in 696 (-13). Tra questi, 12 mostrano i sintomi della malattia.

