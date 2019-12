CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AZIONEPADOVA «Mettiamo molta attenzione al Daspo che applichiamo quando reputiamo che la persona colpita possa limitare la libera circolazione o la sicurezza delle persone - afferma il comandante della Polizia locale Lorenzo Fontolan - Ma prima di questo strumento ne adottiamo altri, come la violazione al regolamento di polizia urbana. Che ha colpito quest'anno 650 persone in gran parte accattoni ma anche parcheggiatori abusivi. Prendono una multa».«Ma più ancora stiamo lavorando sul contrasto al fenomeno della droga. Con operazioni come...