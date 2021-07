Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OSPEDALEPADOVA L'ospedale di Padova ha sostituito tutti i letti di degenza per adulti, con modelli hi-tech elettrici di ultima generazione, grazie ad un investimento di due milioni e 425mila euro. Il piano di modernizzazione in corsia ha preso il via nell'ottobre 2019 e si è concluso a maggio. Grazie alla collaborazione con l'associazione Rotary Club Padova e l'associazione Amini dello Stato Espirito Santo (Aes Ccc) 381 letti idraulici...