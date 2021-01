L'IMPRENDITORE

TREBASELEGHE Oggi a Castelfranco l'addio a Bruno Ghiraldelli, 84 anni, molto noto a Trebaseleghe e in tutta l'alta padovana pur essendo residente nel trevigiano. A stroncarlo è stato il Covid-19 che ha trovato terreno fertile in un fisico già debilitato dal peso degli anni e da alcune patologie pregresse.

Una carriera luminosa quella dell'ottantaquattrenne, che è stato direttore tecnico per quindici anni dell'azienda di abbigliamento uomo Hesco di Trebaseleghe. Un uomo partito dal nulla, che si è fatto grazie alla voglia di imparare e di crescere. L'imprenditore non ha mai perso la propria umiltà nonostante nel corso degli anni siano stati centinaia i dipendenti che hanno lavorato alle sue dipendenze, crescendo professionalmente.

Pur essendo a capo di un colosso nel settore della moda, si sentiva uno della squadra e con i suoi operai ha sempre avuto un rapporto di amicizia ed estrema collaborazione. Amava appunto ricordare che il successo di un'azienda è dato dalla felicità degli operai, e che se la manovalanza non è soddisfatta, automaticamente ne risente tutta la filiera. La morte di Bruno Ghiraldelli ha lasciato nel dolore la moglie Luigina, i figli Lorella, Alberto, Catia e Gianni e tutti coloro che nel corso degli anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.

