SAN MARTINO DI LUPARI Si è sviluppato ulteriormente il focolaio di variante inglese che ha fatto chiudere due scuole a San Martino di Lupari, il liceo Caro di Cittadella e l'asilo Suor Almarosa Rech di Villa del Conte? A questa domanda oggi daranno risposta le autorità sanitarie che avranno gli esiti dei 192 tamponi molecolari eseguiti negli ultimi giorni. Alla primaria Nazario Sauro della frazione di Campagnalta in una classe sono stati registrati dodici bambini contagiati, tutti asintomatici, uno invece alla scuola dell'infanzia (collegato per ragioni familiari). Un caso anche alla primaria e due a Cittadella: qui ieri è ritornato in presenza il personale amministrativo e docente.

A Villa del Conte il sindaco Antonella Argenti non ha al momento notizie di altri contagiati con la stessa variante, ma ha purtroppo chiari «i numeri che segnano un incremento dei positivi nel paese. E tra questi ci sono diversi giovani». «Sono in forte aumento le persone in isolamento per contatto. Ad oggi abbiamo 34 positivi - aggiunge - Sono in corso le verifiche e gli approfondimenti sul ceppo virale riscontrato nella scuola d'infanzia». Poi ecco l'appello: «Non vi ripeto le omelie sulle responsabilità di ciascuno e non voglio creare inopportuni allarmismi, ma sono sicura che conoscere la reale situazione ci può permettere di comportarci di conseguenza. La situazione nazionale e regionale in particolare, sta preoccupando e si stima un possibile ritorno in area arancio. Attualmente l'Rt Veneto è di 1,12 e gli ospedali stanno riattivando alcune aree Covid. Evitate i ritrovi in case private, tra nuclei non conviventi. Proteggete in tutti i modi i nonni, i bambini e i più fragili. Importante porre attenzione anche nelle trasferte per lavoro o per altre ragioni, in altre città e destinazioni». La sindaca di Villa del Conte ribadisce che «i concittadini sono stati corretti e collaborativi, come pure gli operatori commerciali e dei servizi, ma è evidente l'attenzione debba rimanere massima».

Preoccupazioni anche a Cittadella, dove ha rincuorato il fatto che i due studenti con la variante fossero in isolamento da tempo, e a San Martino di Lupari dove i genitori dei bambini positivi assicurano che non ci sono stati eventi e situazioni come feste e incontri, che hanno agevolato il contemporaneo contagio di un così consistente numero di bambini. «Il cluster sembra essere isolato e spero rimanga tale - le parole di Corrado Bortot sindaco di San Martino di Lupari - Auguro una prontissima guarigione ai bambini, rinnovo l'invito a seguire le regole sanitarie».

«Continuiamo fino a nuova disposizione la didattica integrata a distanza - spiega la dirigente scolastica del liceo, Caro Antonella Bianchini - A scuola c'erano il 50% degli studenti, l'attività amministrativa è normale». Anche il sindaco di Cittadella Luca Pierobon attende i risultati dei tamponi.

Per difendersi il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss ha messo in atto un nuovo protocollo, disposto ai medici di base dell'Alta Padovana, con diverse modifiche rispetto alle regole tradizionali. Per i pazienti con sintomi sospetti e per i contatti stretti dei positivi si consigliano solo test molecolari. La quarantena non dura più 10 bensì 14 giorni, con tampone al termine dell'isolamento. Chi è positivo per oltre 21 giorni deve comunque restare in isolamento fino alla negativizzazione del tampone (con tamponi ogni 7 giorni). La variante si combatte con protocolli ancor più rigidi.

